Te-a lovit o dată, sigur o va face şi a doua oară. Este o regulă pe care multe femei captive în relaţii toxice o ignoră. Asta a făcut şi o femeie de 35 de ani din Iaşi, mamă a 3 copii şi însărcinată cu al patrulea... şi a plătit cu viaţa pentru asta.

Bărbatul cu care era într-o relaţie de doi ani a ucis-o la câteva luni după ce... chiar ea ceruse în instanţă anularea ordinului de protecţie pe care îl avea împotriva lui. Apoi, tot el a sunat la 112. Bărbatul de 45 de ani a fost reţinut.

"Se certau. Dacă din prima a spus că o pune în căruciorul cu rotile? S-a gândit că poate o să facă casă cu el. A promis, s-a aşezat în genunchi că de mâine se lasă de băutură. Poate o săptămână dacă se lăsa...", povesteşte mama victimei.

Şi totuşi, de fiecare dată, Mihaela s-a întors la el. O capcană în care a căzut şi aseară. Cei doi erau certaţi când bărbatul a sunat-o să se vadă pe un câmp din Hârlău. Femeia i-a spus mamei că merge după lapte. Nu bănuia că iubitul îi plănuise deja moartea, mai ales că era însărcinată cu el.

"Ştiam că e gelos, dar îl iubea. De două săptămâni mi-a spus mama că l-a trimis acasă, s-a săturat şi ea. Fată, dacă nu te înţelegi, lasă-l în pace viaţa merge înainte! N-a vrut să asculte, n-a vrut", povesteşte sora victimei.

Cei doi aveau o relaţie de 2 ani şi un copil de nici un an, dar mai mult se certau decât erau împreună, spun apropiaţii. După fiecare conflict, el îşi făcea bagajele şi pleca acasă la Botoşani. Anul trecut, în august, ameninţările au făcut-o pe Mihaela să ceară ajutor statului.

"N-au fost situaţii extreme acolo, au fost doar certuri familiale şi în contextul ăsta, mama a cerut ordin de protecţie pe care tot ea l-a încălcat pentru că a mers la concubin, s-au împăcat şi au revenit aici", a explicat Cristina Jugariu, asistentă socială.

"Ea îl iubea pe dânsul şi voia, şi el n-o vrut şi probabil s-a răzbunat în felul ăsta pe ea", a explicat mama victimei.

Un du-te vino în urma căruia suferă acum trei copii. Cei de 11 şi 14 ani pe care femeia îi avea din prima căsătorie, vor fi crescuţi de bunică. Cel mai mic, o fetiţă de un an, va fi adoptată de naşă.

60 de femicide în 2025

Numai anul trecut, 60 de femei au murit de mâna foştilor sau actualilor parteneri.

Teodora Marcu era însărcinată în 24 de săptămâni când a fost împuşcată în plină stradă, cu fetiţa de 3 ani în braţe. Tânăra făcuse mai multe plângeri la poliţie împotriva criminalului pe care îl cunoştea de când avea 14 ani, iar el 40.

Şi Anda a cerut ajutor în nenumărate rânduri.... până a fost omorâtă şi incendiată în propria casă de fostul iubit. Bărbatul a dat buzna în casa tinerei de 23 de ani din Mureş, după ce maşina de poliţie care o supraveghea a plecat. Nici acum Emil Gânj nu a fost găsit.

Câteva luni mai târziu, Mihaela era omorâtă la 25 de ani, de ziua ei de nume. Fostul soţ a urmărit-o şi a ucis-o chiar în faţa unei biserici, tot sub ochii copilului de 3 ani. Şi ea a sfârşit cu ordinul de protecţie în mână.

