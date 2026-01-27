Cele şapte persoane care au murit după accidentul din Timiş erau suporteri greci ai echipei PAOK. Fanii eleni trebuiau să ajungă în Franţa, acolo unde echipa lui Răzvan Lucescu va juca joi împotriva lui Olympique Lyon.

- Cei 7 morţi din accidentul din Timiş erau suporteri ai lui PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu

Potrivit presei elene, microbuzul plecase din Grecia şi avea 10 pasageri. Conform jurnaliştilor greci, microbuzul avea capacitatea de 8 persoane, dar în maşină se aflau 10 oameni. Microbuzul ar fi trebuit să ajungă până joi la Lyon, acolo unde PAOK va juca în Europa League. În urma accidentului, au murit şapte persoane, iar alţi trei suporteri greci sunt răniţi.

Potrivit poliţiştilor, şoferul microbuzului care venea dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, ar fi intrat într-o depășire pe DN 6, iar în încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulație.

