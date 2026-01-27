În ziua în care proiectul de lege pentru combaterea femicidului trecea de comisiile din Parlament încă o femeie a fost ucisă de partenerul ei. S-a întâmplat la Hârlău, în judeţul Iaşi iar victima avea 35 de ani şi era mama a trei copii. În urmă cu patru luni chiar femeia ceruse revocarea ordinului de protecţie primit după ce fusese abuzată de partenerul care acum i-a devenit călău.

Femeia de 35 de ani începuse o relaţie cu bărbatul de 45 de ani în urmă cu aproximativ doi ani. S-au mutat în scurt timp împreună, el fiind din judeţul Botoşani, la Scobinţi, în casa femeii.

Filmul tragediei de la Iaşi

Aceasta mai avea la rândul ei doi copii dintr-o altă căsnicie, dar şi el mai avea doi copii din alte relaţii. Ar fi locuit cu toţii aici, dar vecinii şi mama femeii spun că se certau destul de des şi de cele mai multe ori acesta consuma băuturi alcoolice şi acesta ar fi fost şi motivul pentru care avea loc scandalurile. S-ar fi despărţit de mai multe ori în urma acestor scandaluri şi în cele din urmă femeia a cerut vara trecută în luna august un ordin de protecţie după ce bărbatul ar fi ameninţat-o cu moartea. O ameninţa că o bate până o va pune într-un scaun cu rotile.

Tot ea a fost cea care a decis să îl ierte pe bărbat şi ar fi încălcat ordinul de protecţie, apoi ar fi mers împreună să solicite anularea acestuia, lucru care s-a şi întâmplat, judecătorii au aprobat revocarea ordinului respectiv. Aceştia s-au împăcat până în urmă cu două săptămâni când din cauza unui alt scandal s-au certat şi acesta a plecat. Ieri femeia nu i-a spus nimănui că se duce să se întâlnească din nou cu bărbatul, dar deja îşi anunţase rudele că intenţionează din nou să îl ierte.

S-a întâlnit cu acesta, iar la aproximativ 2 kilometri de casa sa, într-o zonă de câmp, departe de casele de locuit, bărbatul a înjunghiat-o de mai multe ori, după care a sunat la 112 să anunţe ce a făcut. A fugit însă de la faţa locului până să ajungă poliţiştii şi a fost găsit în judeţul Botoşani aproape de locuinţa sa. Acum continuă verificările, s-a făcut un dosar penal în acest caz, iar el este reţinut pentru 24 de ore. Astăzi urmează să fie dus cu propunere de arestare preventivă în faţa judecătorilor.

