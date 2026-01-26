Antena Meniu Search
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ploi torenţiale şi viscol care intră în vigoare până marţi seara. Şase judeţe vor fi afectate de alerta meteo. 

de Redactia Observator

la 26.01.2026 , 10:21
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară Drum îngheţat - Shutterstock Galerie (2)

ANM a emis Cod portocaliu de precipitații importante și viscol pentru șase județe. Se vor acumula 60-80 l/mp. La peste 1700 m, vor fi rafale de vânt de 100 km/h și 40 cm zăpadă.

Codul portocaliu este valabil în intervalul luni, ora 10:00 – marți, ora 20:00.

Cod portocaliu de ploi torenţiale şi visco

Ce judeţe vor fi afectate de codul portocaliu 

În zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, vor fi precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, importante cantitativ. Vor favoriza topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula cantități de apă de 60...80 l/mp.

La altitudini de peste 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 30...40 cm. Vântul va prezenta intensificări, astăzi și la noapte, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 50 m.

În același interval, este în vigoare o alertă Cod galben de precipitații însemnate cantitativ.

Vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei și a Munteniei și mixte în zona montană a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea. Acestea favorizează topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 30...40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Vremea în Capitală

În București, luni, valorile termice vor crește și se vor situa mult peste cele specifice perioadei. Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ (10...20 l/mp), iar vântul va sufla moderat (viteze de cel mult 35...40 km/h).

Temperatura maximă va fi de 8...10 grade, iar cea minimă de 3...4 grade.

Marți, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă, însă se vor menține peste cele obișnuite perioadei. Cerul va avea înnorări și temporar va mai ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 6 grade.

