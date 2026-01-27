Violența domestică nu începe cu lovituri. Începe cu vorbe grele, cu control, cu frica strecurată zilnic în gesturi aparent banale. Înainte de prima palmă, agresorii își dezarmează victimele psihic: le izolează, le umilesc, le fac să creadă că nu valorează nimic fără ei. În România, 14 femei sunt abuzate în fiecare oră. În spatele statisticilor se află însă voci care spun o poveste tristă.

"La 10 luni după căsătorie. În momentul în care a apărut copilul s-a schimbat. A devenit violent.

Prima palmă se dă mai greu, dar după aceea, toate vin de la sine", a povestit Laura, victimă a violenţei domestice.

Au urmat 7 ani de abuzuri pentru Laura. Într-un final, a avut curajul să îi mărturisească fratelui ei prin ce trece. El a fost cel care a ajutat-o să scape.

Articolul continuă după reclamă

"După 7 ani mi-am luat copiii şi am plecat. Mi-am luat inima în dinţi şi am fugit, pur şi simplu am fugit", a mărturisit Laura.

În alte cazuri, agresorii joacă rolul unor bărbaţi galanţi, familişti, până îţi acaparează viaţa şi te fac dependentă de ei, emoţional sau financiar.

"Voia să deţină controlul, gelos, el făcea cam tot ce îmi punea mie în cârcă. Era într-o vacanţă de lux, lumea mă întreba dacă sunt bine şi eu plângeam. Pe o parte, părea că este protector şi îţi oferă ceea ce ai tu nevoie, dar, pe de altă parte, erai ca papagalul într-o colivie de aur", a spus o altă victimă.

Există semne timpurii care pot trăda o relaţie periculoasă. Psihologii explică faptul că abuzul nu începe cu lovituri, ci cu izolare, control şi frică. O relaţie toxică poate însemna şi jigniri constante, ameninţări, verificarea telefonului, interdicţii şi acel sentiment apăsător că "nu mai eşti suficient".

"Sunt persoane care se schimbă de la o zi la alta. Când am simţit că este nevoie, m-am dus la psiholog", a spus o altă victimă.

Semnele unei relaţii toxice:

Control excesiv (verifică telefonul, te urmărește, decide pentru tine)

Gelozie constantă, nejustificată

Jigniri, umilire, critici repetate

Izolare de familie și prieteni

Amenințări, șantaj emoțional ("fără mine nu ești nimic")

Minimizează sau neagă violența ("exagerezi", "e vina ta")

Frică, vinovăție sau anxietate constantă

Episoade de violență verbală, psihologică sau fizică

Specialiștii spun că femeile abuzate pot ieși din astfel de relații, dar nu singure. Primul pas este să ceară ajutor – fie unui psiholog, fie unei persoane de încredere, fie instituțiilor statului.

"Protecţia se obţine prin sesizarea imediată a Poliţiei. Poliţia, alături de organele abilitate, poate obţine ordin de restricţie de 5 zile. Aceste ordine de restricţie pot fi prelungite de judecător până la 6 luni. Acel mecanism brăţară-telefon este scutul ei de protecţie", a precizat avocatul Cristian Ene.

Aici este important ca victima să nu cedeze rugăminţilor şi să nu renunţe la plângere. Şi nici să refuze ca partenerul să fie monitorizat electronic.

În urmă cu câteva zile, în Capitală, o tânără de 19 ani a fost sechestrată, împreună cu copilul său de doar 1 an, într-un apartament de fostul iubit. Pe numele bărbatului era emis un ordin de protecție, dar fără fără monitorizare electronică. A fost nevoie de intervenţia forţeor speciale pentru a a o salva pe femeie.

"În situaţia în care individul devine violent în perioada ordinului de restricţie, acestea, brăţară-telefon, alertează poliţia când se apropie cele 2 dispozitive, unul la victime, altul la agresor. Nişte echipaje de poliţie trebuie să sune victima s-o atenţioneze, astfel încât să ia măsura evitării conflictului între cele 2 părţi", a mai spus Cristian Ene.

De la începutul anului, mai multe femei au ajuns la spital la un pas de moarte după ce foştii parteneri le-au atăcat. Săptămâna trecută, în Bucureşti, o femeie a fost înjunghiată cu o şurubelniţă de fostul ei partener chiar în liftul blocului în care locuia. Agresorul şi-a pierdut minţile când victima a refuzat să se împace cu el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰