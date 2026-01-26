27 ianuarie, Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Marţi, 27 ianuarie 2026, este prăznuită Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

În ziua în care se face pomenirea Aducerii moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur se aminteşte ca acesta a acuzat-o pe împărăteasa Eudoxia că şi-a însuşit via văduvei Calitropia. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost izgonit de două ori din scaunul patriarhal ca, după un timp, să fie rechemat în scaunul patriarhal. A treia şi cea din urmă dată a fost trimis la Cucus. De aici a fost dus la Aravissos şi apoi la Pitius, unde a murit în 407. A fost îngropat în Comane.

În 434, unul dintre ucenicii săi, numit Proclu (434-447), ajungând Patriarh de Constantinopol, a cerut voie împăratului bizantin Teodosie să aducă în Constantinopol trupul Sfântului Ioan Gură de Aur. Abia în 438 creştinii au reuşit să aducă trupul Sfântului Ioan Gură de Aur în capitala Imperiului Bizantin.

Moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur au fost duse mai întâi în Biserica Sfântului Apostol Toma, numită "a lui Amantie", iar după aceea la Biserica Sfânta Irina. Aici, împăratul şi patriarhul au desfăcut racla şi au aflat trupul Sfântului Ioan neatins de stricăciune şi emanând o mireasmă duhovnicească. Împăratul, în semn de smerenie, şi-a dat jos mantia, semnul imperialităţii sale, şi a întins-o sub racla cu sfintele moaşte.

Articolul continuă după reclamă

Racla cu Sfintele Moaşte a fost îngropată în Sfântul Altar al Bisericii Sfinţii Apostoli, lângă Moaştele Sfântului Grigorie Teologul.

Conform sursei amintite, după venirea cruciaţilor în Constantinopol, Moaştele Sfinţilor Ioan şi Grigorie Teologul au fost duse în Veneţia, iar apoi în Roma. Cinstitul său trup a fost aşezat mai întâi într-un pridvor al unei Biserici medievale, închinată Sfântului Apostol Petru. Mai târziu, în data de 1 mai 1626, acestea vor fi transferate în Biserica cea mare a Sfântului Petru, fiind aşezate într-o Capelă special amenajată pentru ele.

După 800 de ani, moaştele celor doi sfinţi au ajuns să fie înapoiată Bisericii din Constantinopol. Papa Ioan Paul al II-lea restituite Bisericii Constantinopolului, în data de 27 noiembrie 2004, Moaştele Sfinţilor Ioan Gură de Aur şi ale Sfântului Grigorie Teologul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰