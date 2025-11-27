28 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 28 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 28 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 28 noiembrie

Pe 28 noiembrie 1520, exploratorul portughez Ferdinand Magellan a trecut prin strâmtoarea de la sudul Americii de Sud, care-i poarta numele. Pe 28 noiembrie 1812 are loc Bătălia de la Berezina, soldată cu înfrângerea trupelor lui Napoleon. Pe 28 noiembrie 1877, după încercarea nereușită de a sparge încercuirea Plevnei, generalul Osman-Pașa s-a predat colonelului român Mihail Cristodulo Cerchez și a semnat capitularea armatei turce. Pe 28 noiembrie 1905, naționalistul irlandez Arthur Griffith pune bazele mișcării politice radicale Sinn Fein. Pe 28 noiembrie 1912, Albania își declară independența față de Imperiul Otoman.

Pe 28 noiembrie 1918, Consiliul General al Bucovinei adoptă moțiunea privind unirea necondiționată a Bucovinei cu Regatul României. Pe 28 noiembrie 1919, România semnează la Washington o serie de acorduri internaționale cu privire la stabilirea zilei de lucru de opt ore și a săptămânii de lucru de 48 de ore în stabilimentele industriale, vârsta minimă de admitere a copiilor în muncile industriale, lucrul de noapte al femeilor și copiilor, munca femeilor înainte și după naștere. Pe 28 noiembrie 1943, premierul britanic Winston Churchill, președintele american Franklin Delano Roosevelt și dictatorul sovietic Stalin s-au întrunit la Teheran (Iran). Se stabilește deschiderea unui al doilea front în Europa. Pe 28 noiembrie 1979 un avion McDonnell Douglas DC-10 al Air New Zealand se prăbușește pe Muntele Erebus, situat pe Insula Ross, Antarctida. Toate cele 257 de persoane aflate la bord mor. Era zborurilor turistice comerciale pe continent se încheie. Pe 28 noiembrie 1987, un Boeing 747 al South African Airways, având 159 de persoane la bord, se prăbușește în Oceanul Indian, în timp ce încerca o aterizare de urgență în Mauritius în urma unui incendiu. Pe 28 noiembrie 1991, Osetia de Sud își declară independența față de Georgia. Pe 28 noiembrie 1994, norvegienii resping aderarea țării la Uniunea Europeană, printr-un referendum. Pe 28 noiembrie 2004, într-un accident minier din Republica Populară Chineză 166 de mineri sunt blocați în subteran, în mina de cărbune Chenjiashan, situată în nordul țării, în provincia Shaanxi.

Nașteri pe 28 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 28 noiembrie, de la Manuel I Comnen, împărat bizantin, născut pe 28 noiembrie 1118, sau Regele Maximilian al II-lea al Bavariei, născut pe 28 noiembrie 1811, şi până la filosoful german Friedrich Engels, născut pe 28 noiembrie 1820, sau compozitorul şi pianistul rus Anton Rubinstein, născut pe 28 noiembrie 1829.

Tot într-o zi de 28 noiembrie s-au născut şi Regele Alfonso al XII-lea al Spaniei, născut pe 28 noiembrie 1857, generalul român Eremia Grigorescu, născut pe 28 noiembrie 1863, scriitorul român Jean Bart, născut pe 28 noiembrie 1874, actorul român Colea Răutu, născut pe 28 noiembrie 1912, soprana română Mariana Nicolesco, născută pe 28 noiembrie 1948, actorul american Ed Harris, născut pe 28 noiembrie 1950, modelul şi actriţa americană Anna Nicole Smith, născută pe 28 noiembrie 1967, sau fotbalistul italian Fabio Grosso, născut pe 28 noiembrie 1977.

Decese pe 28 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 28 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Grigore al III-lea, decedat pe 28 noiembrie 741, actorul american, de origine canadiană, Leslie Nielsen, decedat pe 28 noiembrie 2010, sau Frank Williams, proprietarul echipei de Formula 1 Williams, decedat pe 28 noiembrie 2021.

România i-a pierdut într-o zi de 28 noiembrie, printre alţii, pe scriitoarea Martha Bibescu, decedată pe 28 noiembrie 1973, Regina mamă Elena, soția principelui moștenitor Carol al României, viitorul Rege Carol al II-lea, și mama Regelui Mihai I al României, decedată pe 28 noiembrie 1982, teologul Arsenie Boca, decedat pe 28 noiembrie 1989, sau actorul şi regizorul Mircea Anca, decedat pe 28 noiembrie 2015.

