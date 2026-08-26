Evenimente în Bucureşti, joi 27 august. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 27 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Phunk B, Macanache şi Dilimanjaro susţin un concert joi, 27 august, în Expirat Halele Carol din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 27 august 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 27 august 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 27 august

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De la ora 19.30, la Teatrul Roşu se joacă piesa "Bărbați care salvează femei", un spectacol-coupe de Doina Antohi.

În rolurile principale îi puteţi vedea pe Ioana Barbu, Eduard Adam, Gabriel Hriţcu şi Doina Antohi.

Concerte în Bucureşti, joi 27 august

Phunk B, Macanache şi Dilimanjaro susţin un concert, de la ora 20.00, în Expirat Halele Carol. Preţul unui bilet variază între 50 şi 200 de lei.

Tiberiu Albu şi Mirel Cumpănaş susţin un concert, de la ora 21.00, în Hard Rock Cafe. Intrarea este liberă.

Expoziţii în Bucureşti, joi 27 august

La Palatul Şuţu încă mai puteţi vizita expoziţia "Între realismul socialist și comunismul național". La Muzeul Theodor Aman încă mai puteţi vizita expoziţia "Aman – linie, punct".

La Muzeul de Artă Recentă puteţi vizita expoziţii precum "Late Summer Spritz" sau "Photographs by Constantin Brâncuși".