29 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 29 noiembrie de-a lungul timpului.

Pe 29 noiembrie 1993 s-a lansat prima televiziune privată care emite și astăzi, Antena 1 - Facebook/Antena1

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 29 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 29 noiembrie

Pe 29 noiembrie 1226, Regele francez Ludovic al IX-lea este uns și încoronat în catedrala din Reims. Are 12 ani și mama sa a condus Franța în timpul minoratului său. Pe 29 noiembrie 1474, Ștefan cel Mare scrie Papei Sixt al IV-lea făcând un apel la unitatea creștinilor împotriva turcilor. Pe 29 noiembrie 1877, Thomas Edison face o demonstrație cu fonograful pentru prima dată. Pe 29 noiembrie 1899 se fondează Fotbal Club Barcelona. Pe 29 noiembrie 1918 înregistrăm demisia guvernului condus de Constantin Coandă şi formarea cabinetului liberal condus de I.I.C. Brătianu.

Pe 29 noiembrie 1929, comandantul american Richard Byrd conduce prima sa expediție în zbor deasupra Polului Sud. Pe 29 noiembrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, Albania este eliberată de sub ocupația germană. Pe 29 noiembrie 1947, Adunarea Generală a ONU a hotărât împărțirea Palestinei în două state, israelit și arab. Ierusalimul a fost proclamat oraș liber, sub administrația ONU. Pe 29 noiembrie 1963, președintele american Lyndon Johnson a inițiat o anchetă cu privire la asasinarea fostului șef de la Casa Albă, John Fitzgerald Kennedy. Pe 29 noiembrie 1989, în timpul Revoluției de Catifea, în Cehoslovacia are loc abolirea articolului din Constituție prin care Partidul Comunist deținea monopol. Pe 29 noiembrie 1993 s-a lansat prima televiziune privată care emite și astăzi, Antena 1. Pe 29 noiembrie 1996, noul președinte al României, Emil Constantinescu, depune jurământul constituțional în fața Camerelor reunite ale Parlamentului.

Nașteri pe 29 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 29 noiembrie, de la Regele Béla al IV-lea al Ungariei și Croației, născut pe 29 noiembrie 1206, sau compozitorul italian Gaetano Donizetti, născut pe 29 noiembrie 1797, şi până la fizicianul austriac Christian Doppler, născut pe 29 noiembrie 1803, sau scriitorul şi publicistul român N.D. Cocea, născut pe 29 noiembrie 1880.

Tot într-o zi de 29 noiembrie s-au născut şi personalităţi precum scriitorul irlandez C. S. Lewis, născut pe 29 noiembrie 1898, fotbalistul şi antrenorul austriac de fotbal Ernst Happel, născut pe 29 noiembrie 1925, politicianul francez Jacques Chirac, născut pe 29 noiembrie 1932, actorul american Garry Shandling, născut pe 29 noiembrie 1949, actorul american Tom Sizemore, născut pe 29 noiembrie 1961, actorul american Don Cheadle, născut pe 29 noiembrie 1964, actriţa română Ramona Bădescu, născută pe 29 noiembrie 1968, actriţa română Daniela Nane, născută pe 29 noiembrie 1971, fotbalistul galez Ryan Giggs, născut pe 29 noiembrie 1973, sau actriţa americană Anna Faris, născută pe 29 noiembrie 1976.

Decese pe 29 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 29 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Clement al IV-lea, decedat pe 29 noiembrie 1268, Regele Filip al IV-lea al Franței, decedat pe 29 noiembrie 1314, Împăratul Roman Carol al IV-lea, decedat pe 29 noiembrie 1378, Împărăteasa Habsburgică Maria Tereza, decedată pe 29 noiembrie 1780, compozitorul italian Giacomo Puccini, decedat pe 29 noiembrie 1924, actriţa americană Natalie Wood, decedată pe 29 noiembrie 1981, actorul american Cary Grant, decedat pe 29 noiembrie 1986, muzicianul britanic George Harrison, decedat pe 29 noiembrie 2001, sau diplomatul american Henry Kissinger, născut pe 29 noiembrie 2023.

România i-a pierdut într-o zi de 29 noiembrie, printre alţii, pe istoricul şi revoluţionarul Nicolae Bălcescu, decedat pe 29 noiembrie 1852, episcopul Ioan Olteanu, decedat pe 29 noiembrie 1877, ziaristul George Emanuel Lahovari, decedat pe 29 noiembrie 1897, preotul Vasile Lucaciu, decedat pe 29 noiembrie 1922, regizorul şi scenaristul Ion Popescu-Gopo, decedat pe 29 noiembrie 1989, muzicianul Ioan Luchian Mihalea, decedat pe 29 noiembrie 1993, scriitorul Titus Popovici, decedat pe 29 noiembrie 1994, regizorul Alexandru Tocilescu, decedat pe 29 noiembrie 2011, sau fotbalistul Viorel Turcu, decedat pe 29 noiembrie 2020.

