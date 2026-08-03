3 august, Sfântul Cuvios Iraclie din Basarabia. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Luni, 3 august 2026, este prăznuit Sfântul Cuvios Iraclie din Basarabia, sfânt cu care, în general, oamenii sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Cuvios Iraclie din Basarabia este prăznuit pe 3 august - doxologia.ro

Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie Flocea s-a născut pe 11 martie 1893, în Pojorâta, pe atunci parte a Bucovinei Austro-Ungare, astăzi în județul Suceava. Conform crestinortodox.ro, a primit la botez numele de Ioan. Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie Flocea a luptat în linia întâi în timpul Războiului de Reîntregire. A fost rănit grav și aproape să-și piardă mâna stângă, însă, prin lucrarea minunată a lui Dumnezeu, s-a vindecat.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, în ședința de lucru din 25 octombrie 2023, propunerea Episcopiei Basarabiei de Sud de canonizare a Protosinghelului Iraclie Flocea (11 mai 1893-16 august 1964), cu titulatura: Sfântul Cuvios Iraclie din Basarabia, cu cinstire în ziua de 3 august.