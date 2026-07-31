1 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 1 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 1 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 1 august

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Pe 1 august 49 î.Hr., în Bătălia de la Llerda, Spania, Cezar a învins ultimele trupe susținătoare ale lui Pompei. Pe 1 gusut 1473 are loc atestarea documentară a orașului Zalău. Pe 1 august 1498, Cristofor Columb devine primul european care vizitează Venezuela. Pe 1 august 1714, Dimitrie Cantemir a devenit primul român membru al unui înalt for științific internațional - Academia din Berlin. Pe 1 august 1714, George, elector de Hanovra, devine Regele George I al Marii Britanii, marcând începutul erei georgiene în istoria britanică. Pe 1 august 1774, Joseph Priestley a anunțat descoperirea oxigenului, deși nu îl recunoaște ca element chimic. Pe 1 august 1834 a intrat în vigoare Legea de Abolire a Sclaviei din 1833, prin care se abolea sclavia în întregul Imperiu Britanic. Pe 1 august 1862 se constituie Ministerul Afacerilor Externe al României. Pe 1 august 1902, Statele Unite ale Americii cumpără drepturile asupra Canalului Panama de la Franța.

Pe 1 august 1921, la Haga a fost creată Curtea Internațională de Justiție. Pe 1 august 1936 se deschid Jocurile Olimpice de la Berlin cu o ceremonie prezidată de Adolf Hitler. Pe 1 august 1943 are loc operațiunea Tidal Wave, Ploieștiul fiind bombardat pentru prima dată de către aviația americană. Pe 1 august 1944, rezistența poloneză a declanșat Revolta din Varșovia împotriva ocupației naziste a Poloniei, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Pe 1 august 1965, romanul lui Frank Herbert, "Dune", a fost publicat pentru prima dată. În 2003 a fost desemnat cel mai bine vândut roman științifico-fantastic din lume. Pe 1 august 1966, Partidul Comunist Chinez a decis lansarea Revoluției Culturale. Epurarea intelectualilor și a imperialiștilor devine politica oficială a Chinei. Pe 1 august 1966, lunetistul din Texas Tower, Charles Whitman, a împușcat mortal 18 oameni și a rănit alți 31 la Universitatea Texas din Austin, înainte de a fi ucis de poliţişti. Pe 1 august 1976, pilotul austriac Niki Lauda este implicat într-un accident grav în Marele Premiu de Formula 1 al Germaniei, de la Nurburgring. Pe 1 august 1976, Podul Imperial din Viena se prăbușește cu puțin timp înainte de a împlini 100 de ani. O persoană şi-a pierdut viaţa. Pe 1 august 1977 începe o grevă generală a minerilor din Valea Jiului. 30.000 de mineri au blocat exploatările și au cerut să discute numai cu Nicolae Ceaușescu. Pe 1 august 1981 s-a lansat postul de televiziune MTV, în Statele Unite ale Americii, odată cu difuzarea primului său videoclip, "Video Killed the Radio Star", al formației The Buggles. Pe 1 august 2005, în Piața Revoluției a avut loc inaugurarea ansamblului monumental "Memorialul Renașterii", realizat de sculptorul Alexandru Ghilduș și închinat Revoluției Române. Pe 1 august 2008, redacția în limba română a postului de radio BBC își încetează activitatea, după 68 de ani de emisie neîntreruptă. Pe 1 august 2008, 11 alpiniști din diferite expediții internaționale au murit pe K2, al doilea munte ca înălțime de pe Pământ, în cel mai grav accident din istoria alpinismului K2.

Naşteri pe 1 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 1 august, de la Împăratul roman Claudius, născut pe 1 august 10 î.Hr., sau Împăratul roman Pertinax, născut pe 1 august 126, şi până la scriitorul american Herman Melville, născut pe 1 august 1819, sau politicianul şi literatul român Pantelimon Halippa, născut pe 1 august 1883.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 1 august s-au născut personalităţi precum Regele Alexandru I al Greciei, născut pe 1 august 1893, scriitorul român Gellu Naum, născut pe 1 august 1915, Abdullah bin Abdulaziz al-Saud, rege al Arabiei Saudite, născut pe 1 august 1924, Yves Saint-Laurent, designer de modă francez, născut pe 1 august 1936, actriţa română Valeria Seciu, născută pe 1 august 1939, actriţa franceză Nathalie Delon, născută pe 1 august 1941, actorul italian Giancarlo Giannini, născut pe 1 august 1942, artistul român Tudor Gheorghe, născut pe 1 august 1945, economistul român Mugur Isărescu, născut pe 1 august 1949, fotbalistul şi antrenorul olandez de fotbal Danny Blind, născut pe 1 august 1961, rapperul şi actorul american Coolio, născut pe 1 august 1963, regizorul englez Sam Mendes, născut pe 1 august 1965, atletul român Bogdan Ţăruş, născut pe 1 august 1975, handbalista română Alina Dobrin, născută pe 1 august 1976, şahistul român Dieter Nisipeanu, născut pe 1 august 1976, actorul american Jason Momoa, născut pe 1 august 1979, fotbalistul german Bastian Schweinsteiger, născut pe 1 august 1984, sau handbalista română Eliza Buceschi, născută pe 1 august 1993.

Decese pe 1 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 1 august. Dintre acestea amintim pe generalul roman Marcus Antonius, decedat pe 1 august 30 î. Hr., Regele Ludovic al VI-lea al Franței, decedat pe 1 august 1137, Regina Anna a Marii Britanii, decedată pe 1 august 1714, sau cântăreaţa franceză Frida Boccara, decedată pe 1 august 1996.

România i-a pierdut într-o zi de 1 august, printre alţii, pe arhitectul Horia Creangă, decedat pe 1 august 1943, tenorul Petre Alexandru, decedat pe 1 august 1978, actriţa Silvia Dumitrescu-Timică, decedată pe 1 august 1999, fizicianul Radu Grigorovici, decedat pe 1 august 2008, cascadorul şi actorul Szabolcs Cseh, decedat pe 1 august 2014, Ana, Principesă de Bourbon-Parma, soția Regelui Mihai I al României, decedată pe 1 august 2016, sau dramaturgul şi regizorul Puşi Dinulescu, decedat pe 1 august 2019.