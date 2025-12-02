3 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 3 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 3 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 3 decembrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 3 decembrie 915, Papa Ioan al X-lea îl încoronează pe Berengario I al Italiei ca împărat al Imperiului carolingian. Pe 3 decembrie 1861, Alexandru Ioan Cuza anunță, cu prilejul deschiderii Camerelor, că "Înalta Poartă, precum și toate Puterile Garante" recunosc Unirea Principatelor. Pe 3 decembrie 1912, Bulgaria, Grecia, Muntenegru și Serbia (Liga Balcanică) semnează un armistițiu cu Imperiul Otoman, punând capăt Primului Război Balcanic. Armistițiul va expira la 3 februarie 1913, iar ostilitățile se vor relua. Pe 3 decembrie 1920, la Geneva este semnat Protocolul privind constituirea Curții Permanente de Justiție Internațională cu sediul la Haga. Pe 3 decembrie 1927 se lansează primul film cu Stan și Bran, "Putting Pants on Philip". Pe 3 decembrie 1934 a fost înființat Spitalul de Urgență, actualul Spital de Urgență Floreasca.

Pe 3 decembrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, Stalin îi spune lui Władysław Sikorski că anumiți ofițeri polonezi de pe teritoriul URSS lipsesc, probabil pentru că au evadat în Manciuria. Istoricii vor dovedi mai târziu că ofițerii fuseseră asasinați la ordinul liderului sovietic. Pe 3 decembrie 1949 se semnează Decretul privind înființarea Camerei de Comerț Exterior a României. Pe 3 decembrie 1967, într-un spital din Cape Town, chirurgul sud-african Christian Barnard a efectuat, cu succes, primul transplant de inimă din lume. Beneficiarul transplantului, Louis Washkansky, un bărbat de 53 de ani, va muri 18 zile mai târziu de pneumonie, din cauza sistemului imunitar slăbit. Pe 3 decembrie 1971, armata pakistaneză a atacat India, declanșând Războiul Indo-Pakistanez din 1971. Pe 3 decembrie 1973, Nicolae Ceaușescu ajunge în Statele Unite pentru o vizită oficială. Va fi primit cu toate onorurile posibile. Ceaușescu își dorea obținerea clauzei națiunii celei mai favorizate, ce presupunea facilități vamale pentru produsele românești importate de SUA. Mai dorea, de asemenea, un credit de 500-600 milioane de dolari, pe termen lung, cu o dobândă de 2%. Creditul, a spus Ceaușescu la Washington, D.C., urma să fie folosit de România pentru achiziționarea unor tehnologii americane necesare industriei românești. Va părăsi SUA fără să obțină clauza și împrumutul. Pe 3 decembrie 1976 a avut loc o încercare de asasinat asupra lui Bob Marley. A fost împușcat de două ori însă a cântat în concert două zile mai târziu. Pe 3 decembrie 1977 au fost inaugurate lucrările de construcție a sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II de la Drobeta-Turnu Severin. Pe 3 decembrie 1979, Ayatollahul Ruhollah Khomeini devine primul Lider Suprem al Iranului. Pe 3 decembrie 1987, Adunarea Generală a ONU adoptă rezoluții inițiate de România privind reducerea bugetelor militare, reglementarea pașnică a diferendelor dintre state şi dezvoltarea bunei vecinătăți.

Nașteri pe 3 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 3 decembrie, de la Regele Carol al VI-lea al Franței, născut pe 3 decembrie 1368, sau Sultanul Baiazid al II-lea al Imperiului Otoman, născut pe 3 decembrie 1447, şi până la seismologul român Gheorghe Mărmureanu, născut pe 3 decembrie 1939, sau actorul român Ion Haiduc, născut pe 3 decembrie 1947.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 3 decembrie s-au născut personalităţi precum artistul american Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, actriţa americană Daryl Hannah, născută pe 3 decembrie 1960, actriţa americană Julianne Moore, născută pe 3 decembrie 1960, patinatoarea americană Katarina Witt, născută pe 3 decembrie 1965, fotbalistul spaniol David Villa, născut pe 3 decembrie 1981, fotbalistul român Cosmin Moți, născut pe 3 decembrie 1984, sau alpinista română Crina "Coco" Popescu, născută pe 3 decembrie 1994.

Decese pe 3 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 3 decembrie. Dintre acestea amintim pe Regele Frederick al VI-lea al Danemarcei şi Norvegiei, decedat pe 3 decembrie 1839, pictorul francez Pierre-Auguste Renoir, decedat pe 3 decembrie 1919, sau cântăreţul american Scatman John, decedat pe 3 decembrie 1999.

România i-a pierdut într-o zi de 3 decembrie, printre alţii, pe actriţa Maria Ventura, decedată pe 3 decembrie 1954, muzicianul Dorin Liviu Zaharia, decedat pe 3 decembrie 1987, sau filosoful Petre Țuțea, decedat pe 3 decembrie 1991.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰