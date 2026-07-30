31 iulie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 31 iulie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 31 iulie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 31 iulie

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Pe 31 iulie 904, după trei zile de asediu, Salonic cade în mâinile sarazinilor, care distrug orașul. Pe 31 iulie 1009, Pietro Boccapecora devine Papa Sergiu al IV-lea, al 142-lea papă, succedându-i Papei Ioan al XVIII-lea. Pe 31 iulie 1423, cu victoria în Bătălia de la Cravant, împotriva Franței și a Scoției, Anglia a atins apogeul succesului său în Războiul de O Sută de Ani. Pe 31 iulie 1919 înregistrăm a doua renunțare la tron a Prințului Carol al României. Pe 31 iulie 1919, Adunarea Națională Germană adoptă Constituția de la Weimar.

Pe 31 iulie 1936, Comitetul Olimpic Internațional anunță că Jocurile Olimpice de vară din 1940 se vor desfășura la Tokyo. Ulterior, jocurile au fost anulate din cauza izbucnirii celui de-Al Doilea Război Mondial. Pe 31 iulie 1944, scriitorul și aviatorul Antoine de Saint-Exupéry se lansează într-un zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane. Avionul său este doborât și Antoine de Saint-Exupéry este considerat de atunci dispărut. Pe 31 iulie 1957 a intrat în funcțiune primul reactor atomic românesc.

Naşteri pe 31 iulie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 31 iulie, de la Împăratul roman Maximilian al II-lea, născut pe 31 iulie 1527, sau inventatorul suedez John Ericsson, născut pe 31 iulie 1803, şi până la economistul american Milton Friedman, născut pe 31 iulie 1912, sau actorul francez Louis de Funès, născut pe 31 iulie 1914.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 31 iulie s-au născut personalităţi precum actorul român Nicu Constantin, născut pe 31 iulie 1939, actriţa americană Geraldine Chaplin, născută pe 31 iulie 1944, artistul român Mircea Baniciu, născut pe 31 iulie 1949, actorul român Horațiu Mălăiele, născut pe 31 iulie 1952, actorul american Wesley Snipes, născut pe 31 iulie 1962, actorul englez Ben Chaplin, născut pe 31 iulie 1969, fotbalistul şi antrenorul italian de fotbal Antonio Conte, născut pe 31 iulie 1969, jucătoarea bielorusă de tenis Victoria Azarenka, născută pe 31 iulie 1989, sau cântăreaţa română Alexandra Căpitănescu, născută pe 31 iulie 2003.

Decese pe 31 iulie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 31 iulie. Dintre acestea amintim pe Ignațiu de Loyola, întemeietorul ordinului iezuit, decedat pe 31 iulie 1556, filosoful francez Denis Diderot, decedat pe 31 iulie 1784, Andrew Johnson, al 17-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, decedat pe 31 iulie 1875, pianistul maghiar Franz Liszt, decedat pe 31 iulie 1886, scriitorul şi pilotul francez Antoine de Saint-Exupery, presupus decedat pe 31 iulie 1944, Regele Baudouin I al Belgiei, decedat pe 31 iulie 1993, fotbalistul şi antrenorul englez de fotbal Sir Bobby Robson, decedat pe 31 iulie 2009, sau actriţa franceză Jeanne Moreau, decedată pe 31 iulie 2017.

România i-a pierdut într-o zi de 31 iulie, printre alţii, pe Iustin Moisescu, patriarh al Bisericii Ortodoxe, decedat pe 31 iulie 1986, Ioan Ploscaru, episcop şi deținut politic, decedat pe 31 iulie 1998, sau medicul Iulian Mincu, decedat pe 31 iulie 2015.