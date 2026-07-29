Evenimente în Bucureşti, joi 30 iulie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 30 iulie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Artista britanică Rita Ora susţine un concert joi, 30 iulie, la Arenele Romane din Bucureşti - Profimedia

Joi, 30 iulie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 30 iulie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 30 iulie

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Joi, seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piesa "American Buffalo", la Teatrul de Artă. De la ora 19.30 se joacă piesa "Scandalagii", la Teatrul Roşu, iar de la ora 20.00 se joacă piesa "Funeralii fericite", la FF Theatre.

De asemenea, tot de la ora 20.00 se joacă "Mă mut la mama", la Restaurant Elisabeta, iar de la ora 20.30 se joacă "Melodie Varşoviană", la Teatrul Amzei.

Concerte în Bucureşti, joi 30 iulie

Artista britanică Rita Ora susţine un concert la Arenele Romane, de la ora 19.00. Artiştii de la Trupa de Miercuri susţin un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00.

Pe Ionel Tudorache îl puteţi vedea în concert, alături de taraful său, la Berăria H, de la ora 20.15. Tiberiu Albu şi Mirel Cumpănaş susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Proiecţii de film în Bucureşti, joi 30 iulie

La Cinema Europa, în cadrul "Crime & Consequence", puteţi viziona pelicule precum "Ocean’s Eleven", de la ora 17.30, sau "Reservoir Dogs", de la ora 20.00.

La Park Lake, în cadrul "Legends & Adventure Week", puteţi viziona, de la ora 21.00, pelicula "EuroTrip".