4 noiembrie, Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 4 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare este prăznuit pe 4 noiembrie - doxologia.ro

Sfântul Ioanichie cel Mare s-a născut în Bitinia şi a trăit în timpul Împăratului Leon Isaurul (717-740). Conform crestinortodox.ro, în tinereţe a luptat pentru distrugerea icoanelor. A renunţat la iconoclasm în momentul în care un călugăr care apăra cultul icoanelor i-a spus pe nume, deşi se vedeau pentru prima dată.

Sfântul Ioanichie cel Mare a fost şi un soldat remarcabil, reuşind să-i salveze viaţa împăratului într-o luptă cu bulgarii.

S-a retras din armată dupa încheierea luptei cu bulgarii şi a ales să-şi petreacă viaţa în mănăstire. După ce vieţuieşte în câteva mănăstiri, decide să se retragă în pustiu. După un timp petrecut în pustiu, se stabileşte mai întâi în Muntele Conturiului, iar apoi în Muntele Olimp.

Din cauza invidiei, un monah a încercat să-l otrăvească, altul i-a dat foc chiliei, iar un altul a încercat să-l străpungă cu toiagul, însă, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu a rămăs în viaţă.

A fost un luptător pentru cinstirea sfintelor icoane. Împreună cu patriarhul Metodie şi cu împărăteasa Teodora, a restabilit cinstirea sfintelor icoane. Potrivit Tradiţiei, Sfântul Ioanichie se ridică de la pământ în vremea rugăciunii sale, devenind nevăzut.

A trecut la cele veşnice în jurul anului 846. Rodul luptei sale pentru dreapta credinţă este mărturisit şi astăzi în slujbele bisericeşti: "Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie!".

