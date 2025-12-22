Săptămâna aceasta, la Observator, a început seria poveștilor care dau speranță și arată României că performanța nu are vârstă. Primul invitat a fost Aaron Drăgoi - finalist al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2024, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

La doar 8 ani, Aaron este deja multiplu campion național la șah, vice-campion și unul dintre cei mai promițători copii ai României în sportul minții, cu peste 100 de trofee câștigate. Povestea lui a început acasă, într-un moment aparent obișnuit: „Prima dată am jucat cu bunicul meu câteva partide. Mi-au plăcut pentru că trebuie să îți pui creierul la gândire, era ca un fel de puzzle”.

De la prima partidă până la marile competiții nu a trecut mult. Aaron mărturisește că pasiunea reală s-a aprins în jurul vârstei de șase ani, când a înțeles că șahul e mai mult decât joacă: „A început să-mi placă foarte mult, pentru că trebuie să-mi pun creierul la gândire, să înfrunt adversari”.

La 6 ani și o lună participa deja la primul concurs important, unde a obținut locul IV, rezultat care l-a motivat să continue. Astăzi, Aaron are un rating ELO CIV de aproximativ 1700 - nivel considerat „avansat” pentru categoria sa de vârstă: „Pe la 1700… până la 1600 sunt experții, de la 1700 avansații”.

Pasiunea lui nu se oprește la șah. Aaron reușește să combine antrenamentele online și competițiile cu fotbalul și baschetul: „Șah fac cam două ore pe zi. După aceea ies în parc să mă joc fotbal și baschet”. Autonomia, seriozitatea și determinarea sunt trăsături rare la această vârstă. „Am învățat să le fac și singur” - spune el, cu naturalețea unui copil obișnuit deja cu responsabilitatea performanței.

Întrebat ce își dorește de la viitor, Aaron răspunde fără ezitare: „îmi doresc să fiu campion mondial”. O ambiție pe care prezentatorii Observator au întâmpinat-o cu emoție și respect, cu promisiunea unei reîntâlniri în platou în ziua în care visul devine realitate.

Prezența lui Aaron în finala campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României” confirmă angajamentul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României de a susține talentul de la cele mai fragede vârste.

În cadrul ediției de Crăciun Observator, telespectatorii au descoperit nu doar un copil cu o inteligență remarcabilă, ci o poveste despre disciplină, modestie și încredere - valori pe care campania le promovează în rândul copiilor cu potențial. Aaron Drăgoi demonstrează că excelența poate începe devreme atunci când este sprijinită de familie, educație și oportunități reale de dezvoltare. Iar România are nevoie de astfel de modele.

