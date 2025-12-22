Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Șoferii care folosesc însemne ale Poliției, uniforme sau girofare, în vizorul autorităţilor. Ce pedepse riscă

Pe şosele au început să apară poliţişti falşi, cu uniformă şi echipamente de maşină care imită perfect înscrisurile oficiale. Unii încearcă în felul acesta să fenteze aglomeraţia, alţii merg însă mai departe şi chiar trag pe dreapta şoferi.

de Bogdan Dinu

la 22.12.2025 , 18:06

Având în vedere că astfel de uniforme sau embleme, stickere de pus în parbriz sau chiar lumini stroboscopice sunt puse la vânzare pe diferite site-uri, și oricine are acces la ele, este foarte probabil să ne întâlnim cu astfel de situații tragicomice. 

"Bineînțeles, în sfera ilegalității pentru că polițiștii avertizează că au întâlnit foarte multe cazuri în care șoferii fie își montează astfel de sisteme stroboscopice pe mașini pentru a reuși să circule mai ușor prin trafic, pentru a reuși să îi dea cumva pe alți șoferi la o parte sau sunt alți șoferi care folosesc o variantă poate puțin mai inofensivă, dar tot ilegală în anumite condiții, aceea de a-și pune în parbriz stickere aparținând sindicatelor poliției, stickere folosite de cele mai multe ori de membrii acestor sindicate care, în trafic nu au nicio valoare, dar în anumite condiții ar putea să influențeze fie pe ceilalți participanți la trafic, fie chiar pe agenții care se află în stradă", transmite Bogdan Dinu, reporter Observator.

Toate acestea, vă reamintim, intră în sfera ilegalității, este uzurpare de calități oficiale și se pedepsește cu închisoare de până la 3 ani.

Articolul continuă după reclamă
Bogdan Dinu
Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

politisti falsi girofare politia rutiera razie pedeapsa ancheta
Înapoi la Homepage
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Comentarii


Întrebarea zilei
Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături?
Observator » Evenimente » Șoferii care folosesc însemne ale Poliției, uniforme sau girofare, în vizorul autorităţilor. Ce pedepse riscă