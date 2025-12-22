Pe şosele au început să apară poliţişti falşi, cu uniformă şi echipamente de maşină care imită perfect înscrisurile oficiale. Unii încearcă în felul acesta să fenteze aglomeraţia, alţii merg însă mai departe şi chiar trag pe dreapta şoferi.

Având în vedere că astfel de uniforme sau embleme, stickere de pus în parbriz sau chiar lumini stroboscopice sunt puse la vânzare pe diferite site-uri, și oricine are acces la ele, este foarte probabil să ne întâlnim cu astfel de situații tragicomice.

"Bineînțeles, în sfera ilegalității pentru că polițiștii avertizează că au întâlnit foarte multe cazuri în care șoferii fie își montează astfel de sisteme stroboscopice pe mașini pentru a reuși să circule mai ușor prin trafic, pentru a reuși să îi dea cumva pe alți șoferi la o parte sau sunt alți șoferi care folosesc o variantă poate puțin mai inofensivă, dar tot ilegală în anumite condiții, aceea de a-și pune în parbriz stickere aparținând sindicatelor poliției, stickere folosite de cele mai multe ori de membrii acestor sindicate care, în trafic nu au nicio valoare, dar în anumite condiții ar putea să influențeze fie pe ceilalți participanți la trafic, fie chiar pe agenții care se află în stradă", transmite Bogdan Dinu, reporter Observator.

Toate acestea, vă reamintim, intră în sfera ilegalității, este uzurpare de calități oficiale și se pedepsește cu închisoare de până la 3 ani.

Articolul continuă după reclamă

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰