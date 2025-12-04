5 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 5 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 5 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 5 decembrie

Pe 5 decembrie 1484, Papa Inocențiu al VIII-lea emite bula papală "Summis desiderantes affectibus" împotriva magiei și vrăjitoriei. Pe 5 decembrie 1492, Cristofor Columb a devenit primul european care a ajuns în insula Hispaniola (astăzi Haiti și Republica Dominicană). Pe 5 decembrie 1560, în Franța, Regele Francisc al II-lea moare și este succedat de Carol al IX-lea. Pe 5 decembrie 1590, Niccolò Sfondrati devine Papa Grigore al XIV-lea. Pe 5 decembrie 1703, Johann Sachs von Harteneck, primarul Sibiului, este decapitat, după ce a criticat faptul că sașii, care reprezentau 10% din populația Transilvaniei, plăteau 60% din taxele percepute în principat. Pe 5 decembrie 1848, președintele american James Knox Polk a declanșat celebra "goană dupa aur", după ce a anunțat descoperirea de mari zăcăminte cu acest metal prețios în California.

Pe 5 decembrie 1864, Alexandru Ioan Cuza promulgă Legea instrucțiunii, prima lege prin care învățământul era organizat în mod unitar și erau stabiliți anii de studiu: învățământul primar, de patru ani, gratuit și obligatoriu, cel secundar, de șapte ani, și universitar, de trei ani. Pe 5 decembrie 1931, Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova a fost distrusă, la ordinul lui Stalin. Pe 5 decembrie 1933, în SUA se încheie prohibiția. Decretată la 16 ianuarie 1920, prin aplicarea celui de-al 18-lea Amendament al Constituției SUA, care condamnă producerea, transportul sau comercializarea alcoolului, prohibiția nu a determinat, așa cum se dorise, o îmbunătățire a vieții sociale și economice, fiind marcată de corupție, crime și ilegalități. Pe 5 decembrie 1940, într-o scrisoare adresată lui Ion Antonescu, Constantin I.C. Brătianu îi cere generalului să pună capăt dezordinii create de legionari, dezordine care ar putea amenința chiar independența țării. Pe 5 decembrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, Marea Britanie declară război Finlandei, Ungariei și României. Pe 5 decembrie 2017, moare de leucemie, la Aubonne, Elveția, ultimul suveran al României, Regele Mihai I, la vârsta de 96 de ani. Trupul neînsuflețit a fost adus în România pe 13 decembrie, iar funeraliile au avut loc pe 16 decembrie, în București. A fost înmormântat în Noua Catedrală Arhiepiscopală și Regală de la Curtea de Argeș, lângă soția sa, Regina Ana. Autoritățile au declarat trei zile de doliu național în perioada 14-16 decembrie.

Nașteri pe 5 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 5 decembrie, de la Papa Iulius al II-lea, născut pe 5 decembrie 1443, sau politicianul american Martin Van Buren, născut pe 5 decembrie 1782, şi până la regizorul şi producătorul american Walt Disney, născut pe 5 decembrie 1901, sau tenorul spaniol Jose Carreras, născut pe 5 decembrie 1946.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 5 decembrie s-au născut personalităţi precum cântăreaţa franceză Patricia Kaas, născută pe 5 decembrie 1966, fotbalistul român Bogdan Stelea, născut pe 5 decembrie 1967, jucătorul englez de snooker Ronnie O'Sullivan, născut pe 5 decembrie 1975, handbalista română Cristina Vărzaru, născută pe 5 decembrie 1979, fotbalistul francez André-Pierre Gignac, născut pe 5 decembrie 1985, sau cântăreaţa română Nicole Cherry, născută pe 5 decembrie 1998.

Decese pe 5 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 5 decembrie. Dintre acestea amintim pe Regele Francisc al II-lea al Franţei, decedat pe 5 decembrie 1560, compozitorul şi pianistul austriac Wolfgang Amadeus Mozart, decedat pe 5 decembrie 1791, scriitorul francez Alexandre Dumas (tatăl), decedat pe 5 decembrie 1870, Împăratul Pedro al II-lea al Braziliei, decedat pe 5 decembrie 1891, pictorul francez Claude Monet, decedat pe 5 decembrie 1926, Nelson Mandela, primul președinte de culoare al Republicii Africa de Sud, decedat pe 5 decembrie 2013, sau actriţa americană Kirstie Alley, decedată pe 5 decembrie 2022.

Tot într-o zi de 5 decembrie şi-au pierdut viaţa şi poetul şi romancierul român Zaharia Stancu, decedat pe 5 decembrie 1974, prozatorul român Constantin (Dinu) Pillat, decedat pe 5 decembrie 1975, cântăreaţa română Anca Parghel, decedată pe 5 decembrie 2008, politicianul român Ticu Dumitrescu, decedat pe 5 decembrie 2008, politicianul român Paul Niculescu-Mizil, decedat pe 5 decembrie 2008, generalul român de Securitate Gheorghe Enoiu, decedat pe 5 decembrie 2010, sau Regele Mihai I al României, decedat pe 5 decembrie 2017.

