6 decembrie, Sfântul Ierarh Nicolae. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox

Sâmbătă, 6 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Ierarh Nicolae, ocazie cu care mulţi români îşi aniversează onomastica.

Sfântul Nicolae, ierarhul din localitatea Mira, este cel mai cunoscut şi iubit sfânt al Bisericii Ortodoxe. Conform crestinortodox.ro, născut în jurul anului 280, în localitatea Patara Lichiei, şi trecut la cele veşnice în jurul anului 345, în localitatea Mira (astăzi Kocademre, Turcia), acest sfânt ierarh s-a făcut pe sine chip al smereniei şi al sărăciei, slujind lui Dumnezeu şi semenilor săi nu numai până în ultimul ceas al vieţii sale, ci şi până astăzi.

Sfântul Ierarh Nicolae din Mira Lichiei este cunoscut drept ocrotitor al celor acuzaţi pe nedrept, al comercianţilor şi al călătorilor, al fetelor nemăritate şi al mireselor şi, în mod special, al copiilor mici.

Acest mult-iubit sfânt a fost rânduit spre cinstire în ziua de 6 decembrie pentru că în această zi el i-a apărut în vis Sfântului Împărat Constantin cel Mare, cerându-i să-i ierte pe cei trei tineri nevinovaţi care urmau a fi omorâţi a doua zi.

Deşi a fost cunoscut şi iubit încă din timpul vieţii sale, săvârşind nenumărate minuni, ierarhul din Mira începe să fie cinstit mai ales începând cu secolul al VI-lea, la peste 200 de la adormirea lui în Domnul, când numele său apare menţionat într-un martirologiu roman. În acelaşi secol, episcopul Nicolae din Pinara înaltă o biserică închinată Sfântului Nicolae din Mira Lichiei.

Conform sursei amintite, sfântul din Mira a început să aibă parte de un cult tot mai accentuat. Astfel, multe dintre bisericile închinate sau nu acestuia au fost împodobite cu un ciclu întreg de fresce biografice înfăţişând principalele momente din viaţa sfântului.

Astâzi, ierarhul din Mira este cunoscut în toată lumea, fiind mult cinstit şi iubit de credincioşii de pretutindeni. Precum odinioară Sfântul Nicolae şi-a pus sufletul pentru poporul său, tot aşa şi astăzi, el îşi înalţă rugăciunea cea cu îndrăzneală pentru nevoile tuturor celor care-l caută cu credinţă.

