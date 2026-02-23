Autorităţile de la Kiev, Banca Mondială, Uniunea Europeană şi ONU estimează costurile reconstrucţiei de după război a Ucrainei la peste 588 de miliarde de dolari (peste 500 miliarde de euro) în următorul deceniu, conform unui raport comun al acestora, citat de AFP.

- Cât costă reconstrucţia Ucrainei după 4 ani de război. Ar putea dura cel puţin un deceniu - Profimedia

"Costurile de reconstrucţie continuă să crească şi sunt estimate acum la 587,7 miliarde de dolari într-un orizont de zece ani, echivalentul de trei ori a PIB-ului Ucrainei în 2025", potrivit raportului menţionat, citat de Agerpres. Acest document, care cuantifică anual pagubele provocate Ucrainei de la începutul invaziei ruse în 2022, este elaborat în comun de Banca Mondială, guvernul ucrainean, Comisia Europeană şi ONU.

Care sunt cele mai afectate zone

Cele mai afectate sunt sectoarele locuinţelor, transporturilor şi energiei, conform raportului, care acoperă cele 46 de luni dintre începutul invaziei ruse în februarie 2022 şi decembrie 2025. Pagubele şi necesităţile se concentrează în regiunile din apropierea liniei frontului şi în marile zone urbane ucrainene, precizează raportul.

Articolul continuă după reclamă

Cele mai semnificative nevoi pe termen lung vor fi concentrate în sectorul transporturilor (96 de miliarde de dolari sau 82 de miliarde de euro), sectorul energetic (77 de miliarde de euro), locuinţelor (77 de miliarde de euro), comerţului şi industriei (54 de miliarde de euro) şi agriculturii (47 de miliarde de euro).

Regiunile Doneţk (est) şi Harkov (nord-est), unde se concentrează luptele în prezent, vor necesita eforturi semnificative de reconstrucţie. Pentru capitala Kiev - cu 3 milioane de locuitori şi o suprafaţă puţin mai mică decât cea a Berlinului - reconstrucţia este estimată la peste 15 miliarde de dolari, oraşul fiind vizat frecvent de atacuri cu drone şi rachete ruseşti.

Consecinţele umane, socioeconomice şi de mediu ale invaziei ruse se vor resimţi "timp de generaţii", subliniază raportul. Aliaţii occidentali ai Ucrainei au deblocat peste 400 de miliarde de dolari pentru ajutoare financiare, militare şi umanitare de la începutul invaziei ruse, potrivit Institutului german Kiel.

Deocamdată, Ucraina utilizează cea mai mare parte a acestor fonduri în efortul său de război şi pentru menţinerea economiei sale pe linia de plutire. Uniunea Europeană a aprobat în decembrie un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, pentru perioada 2026-2027, cea mai mare parte fiind destinată apărării sale, dar Ungaria, al cărei premier Viktor Orban este apropiat de Kremlin, a ameninţat cu blocarea sa.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰