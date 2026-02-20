Vorbim acum despre un eveniment care a stârnit mare interes şi care pune capitala în rândul marilor oraşe ale lumii atinse de febra Bridgerton. Palatul Parlamentului a fost transformat aseară într-un univers inspirat din eleganța epocii Regency iar pe sălile sale au răsunat acorduri de violoncel. Bineînţeles de la eveniment nu au lipsit nici actorii principali din faimosul serial. Îi vedeţi într-un interviu exclusiv, marca Observator.

Palatul Parlamentului s-a transformat aseară în universul Bridgerton, serialul fenomen care a lansat de curând cel de-al patrulea sezon. Invitaţii au intrat în pielea personajelor şi s-au costumat în ţinute inspirate din epoca Regency - rochii cu talie înaltă, fracuri perfect croite şi accesorii delicate.

Ingrid Tîrziu, reporter Observator: Balurile mascate erau un laitmotiv al acelei perioade. Aşa că în această seară nu trebuie să ne lipsească masca şi bineînţeles, ţinutele de bal.

Dintotdeauna am spus că poate m-am născut în altă eră faţă de cea în care trebuia. Foarte mult vine şi din atitudine, cred că face 50% din ţinuta unei astfel de teme care este foarte deosebită, ne-a spus cântăreaţa Alexia Talavutis.

Fracul ăsta l-am folosit într-un spectacol în care am jucat în liceu şi după asta am descoperit că e făcut în Suedia în anii 1950 şi l-am ţinut în dulap ştiind că la un moment dat o să folosească, a declarat actorul Alexandru Ion.

Îmi place să fiu versatil şi să surprind. Tot ce vezi pe mine e adunat de prin călătorii şi uite că s-a potrivit momentul, a declarat jurnalistul Observator, Marius Pancu.

Iar gesturile de altă dată nu au fost nici ele uitate.

Relaţia dintre o femeie şi un bărbat, unde bărbatul cucereşte femeia, o invită la întâlniri şi se poartă ca un gentleman. Eu sunt de modă veche şi aşa o să rămân, ne-a spus cântăreaţa Mira.

La început şi noi am avut o perioadă în care am curtat-o pe Alexandra exact ca pe vremea aceea, a declarat comediantul Radu Bucălae.

Am avut o perioadă de încercări, exact cum aveau si ei, a completat soţia comediantului, Alexandra Bucălae.

În exclusivitate pentru Observator, protagoniştii poveştii de iubire plasată în anii 1800 au vorbit despre rolurile lor, dar şi despre impresia făcută de Bucureşti.

Romantismul nu a murit. Îţi trebuie puţin curaj să fii romantic şi cred că tehnologia este în preajmă acum în dating, probabil un context ideal pentru un astfel de romantism. Cred că e foarte interesant ce face un show ca Bridgerton, oamenii tânjesc după o iubire ca atunci în viaţa lor, a declarat Luke Thompson, interpretul lui Benedict Bridgerton.

Asumaţi-vă riscul! Cu persoana potrivită, care trezeşte iubirea aceea din tine. Cred că toată lumea o are undeva în suflet. Mulţumesc, România, pentru suport şi iubire. Vă iubim foarte mult, a declarat Yerin Ha, interpreta lui Sophie Baek.

Mulţumesc, România, mulţumesc foarte mult că ne-aţi găzduit, a completat Hannah Dodd, interpreta Francescăi Bridgerton.

E foarte frumos, mi-ar plăcea să stau mai mult să descopăr oraşul! A fost extraordinar să aterizăm în zăpadă, face oraşul atât de frumos! E minunat, ne-a spus Ruth Gemmell, interpreta Lady Bridgerton.

Actorii au complotat şi la un moment cu adevărat memorabil pentru unul dintre cuplurile invitate la bal. Seara s-a încheiat cu o cerere în căsătorie.

