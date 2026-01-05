6 ianuarie, Boboteaza - Botezul Domnului. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox

Marţi, 6 ianuarie 2026, este prăznuit Botezul Domnului sau Boboteaza, sărbătoare ce reprezintă botezul în apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul.

La 30 de ani, la plinătatea vârstei bărbatului desăvârşit, a venit Hristos la Iordan, unde Sfântul Ioan Botezătorul învăţa şi boteza cu botezul pocăinţei.

Conform crestinortodox.ro, când a apărut Hristos pe malul Iordanului, Sfântul Ioan, luminat de Duhul Sfânt, Îl recunoaşte şi-L arată mulţimilor, zicând: "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" (Ioan 1, 29). Această mărturie era foarte necesară israelitenilor, care aşteptau pe Mesia cel profeţit cu multe veacuri înainte.

Hristos îi cere lui Ioan să-L boteze, iar acesta, după o împotrivire de adâncă smerenie, primeşte să-L boteze, după rânduiala lui. După botezul lui Hristos, cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a coborât în chip de porumbel şi a stat peste Iisus, iar Tatăl a mărturisit: "Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit!" (Matei 3, 17).

Articolul continuă după reclamă

Astfel, botezul primit de Hristos are şi un alt scop: Epifania - arătarea Sfintei Treimi - moment în care El avea să fie descoperit lui Ioan şi, prin acesta, lui Israel, ca Fiului lui Dumnezeu şi ca Mesia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi prelungit vacanţa? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰