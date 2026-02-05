6 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 6 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 6 februarie

Pe 6 februarie 131, Roșia Montană este atestată documentar (înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior). Pe 6 februarie 1508, Maximilian I acceptă, cu acordul Papei Julius al II-lea, în Trento de a fi ales ca Împărat Roman. Pe 6 februarie 1685, Iacob al II-lea al Angliei devine rege după decesul fratelui său, Carol al II-lea. Pe 6 februarie 1696 apare, în tipografia instalată la Mănăstirea Snagov, prima tipăritură - "Orânduiala slujbei Sfinților Constantin și Elena". Cartea, publicată sub îngrijirea lui Antim Ivireanul, era dedicată lui Constantin Brâncoveanu. Pe 6 februarie 1822, nava chinezească Tek Sing (supranumită "Titanicul estului") s-a izbit de un recif, lângă Indonezia, și s-a scufundat. Aproximativ 1.600 de oameni și-au pierdut viața. Pe 6 februarie 1840 se face aniversarea semnării Tratatului de la Waitangi, dintre băștinași – mauri și coloniștii britanici. Sărbătoarea națională a Noii Zeelande. Pe 6 februarie 1898 a avut loc, la Paris, premiera "Poemei române", operă compusă de George Enescu. Este prima sa apariție publică în calitate de compozitor, la vârsta de 16 ani.

Pe 6 februarie 1918, femeile britanice de peste 30 de ani primesc drept de vot. Pe 6 februarie 1952, Elisabeta a II-a devine regină a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, după moartea tatălui ei, Regele George al VI-lea. Pe 6 februarie 1958, opt fotbaliști ai clubului Manchester United sunt victime ale accidentului aviatic de la München. Pe 6 februarie 1990, la Tribunalul Municipal București se înregistrează cel de-al 27-lea partid politic, Frontul Salvării Naționale, cu Ion Iliescu drept președinte. Pe 6 februarie 2017, Regina Elisabeta a II-a a marcat a 65-a aniversare ca suveran, devenind singurul monarh britanic care celebrează Jubileul de Safir. Pe 6 februarie 2022, Regina Elisabeta a II-a a marcat a 70-a aniversare ca suveran, devenind singurul monarh britanic care celebrează Jubileul de Platină. Pe 6 februarie 2023, două cutremure, de magnitudine 7,8 și 7,5, s-au produs în apropierea graniței dintre Turcia și Siria. Cutremurele au provocat numeroase replici și un număr de 57.658 de morți.

Nașteri pe 6 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 6 februarie, de la Regina Anna a Marii Britanii, născută pe 6 februarie 1665, sau criticul român de artă Krikor H. Zambaccian, născut pe 6 februarie 1889, şi până la scriitorul român Geo Bogza, născut pe 6 februarie 1908, sau politicianul american Ronald Reegan, născut pe 6 februarie 1911.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 6 februarie s-au născut personalităţi precum Eva Braun, soţia lui Adolf Hitler, născută pe 6 februarie 1912, actriţa americană Zsa Zsa Gabor, născută pe 6 februarie 1917, fotbalistul român Alexandru Apolzan, născut pe 6 februarie 1927, cântăreţul jamaican Bob Marley, născut pe 6 februarie 1945, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Viorel Hizo, născut pe 6 februarie 1947, cântăreţul american Axl Rose, născut pe 6 februarie 1962, cântăreţul român Cătălin Crişan, născut pe 6 februarie 1968, sau cântăreţul basarabean Dan Bălan, născut pe 6 februarie 1979.

Decese pe 6 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 6 februarie. Dintre acestea amintim pe Regele Carol al II-lea al Angliei, decedat pe 6 februarie 1685, Papa Clement al XII-lea, decedat pe 6 februarie 1740, dramaturgul italian Carlo Goldoni, decedat pe 6 februarie 1793, pictorul austriac Gustav Klimt, decedat pe 6 februarie 1918, Regele George al VI-lea al Regatului Unit, decedat pe 6 februarie 1952, sau actorul american James Whitmore, decedat pe 6 februarie 2009.

România i-a pierdut într-o zi de 6 februarie, printre alţii, pe compozitorul Dan Constantinescu, decedat pe 6 februarie 1993, poetul şi eseistul Augustin Pop, decedat pe 6 februarie 1998, sau cântăreţul Moni Bordeianu, decedat pe 6 februarie 2024.

