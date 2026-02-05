Evenimente în Bucureşti, vineri 6 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 6 februarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Piesa de teatru "Doamne fereşte!" se joacă vineri, 6 februarie, la Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 6 februarie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 6 februarie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 6 februarie

Articolul continuă după reclamă

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesele pentru copii "Mateiaș gâscarul", Teatrul Țăndărică, şi "Motanul încălțat", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Metamorfoza", Teatrul Excelsior, sau "Opt femei", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Doamne ferește!", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Lozul cel mare", la Teatrul Evreiesc de Stat, "Despre dragoste, cu ură", la Teatrul Elisabeta, sau "Jocul accidentelor", FF Theatre.

Concerte în Bucureşti, vineri 6 februarie

Pe Slicer, Fuck You! Dracu, Martalogii, Pârnaie și Brainwasher îi vedeţi în concert în Quantic Pub, începând cu ora 18.00. Trupa italiană Marley’s Legend susţine un concert tribut Bob Marley în Berăria H, de la ora 19.00.

Sergey Khachatryan susţine un nou concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00, în timp ce, la Taverna Marelui Paharnic, de la ora 19.30 sunteţi invitaţi la o petrecere cu muzică grecească live.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 6 februarie

De la ora 20.00, pe arena din Giuleşti se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi Petrolul Ploieşti, partidă contând pentru etapa a 26-a a Superligii de fotbal.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi planificat deja concediul de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰