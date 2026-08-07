Guvernul le dă 200.000 de euro românilor din Diaspora. Care este condiţia

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi că Guvernul a aprobat programul "Diaspora investeşte acasă", care va fi pus în practică de Banca de Investiţii şi Dezvoltare, program ce are un buget de 100 de milioane de euro.

"Un alt punct de pe ordinea de zi a fost legat de aprobarea programului 'Diaspora investeşte acasă' şi mandatarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare să susţină acest proiect. El este destinat românilor din Diaspora care doresc să-şi înfiinţeze afaceri în România. Bugetul programului este de 100 de milioane de euro şi este un efect al ordonanţei 8 care a fost aprobată în primăvara acestui an", a spus Bolojan la Palatul Victoria.

El a adăugat că Banca de Investiţii şi Dezvoltare va pune în practică această schemă de ajutor în baza unei convenţii care va fi semnată în următoarele 30 de zile cu Ministerul de Finanţe.

"Cetăţenilor români care au avut reşedinţa sau domiciliu în străinătate în ultimele 9 luni li se va pune la dispoziţie un credit de maximum 200.000 de euro, care ar reprezenta un grant într-o pondere de 60% din valoarea creditului total pe care l-ar putea contracta.

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Asta înseamnă că aceşti bani vor putea fi folosiţi pentru reintegrarea economică a românilor din Diaspora în ţară prin creşterea accesului la finanţare pentru afacerile nou înfiinţate, prin valorificarea experienţei acestora pe care au câştigat-o în străinătate, iar condiţia va fi ca activele care vor fi achiziţionate să fie menţinute cel puţin 3 ani de zile de la data finalizării investiţiei în funcţiune", a menţionat premierul interimar.