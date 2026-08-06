Evenimente în Bucureşti, vineri 7 august. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 7 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Trupa Timpuri Noi susţine un concert vineri, 7 august, în Quantic Pub din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 7 august 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 7 august 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 7 august

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La Teatrul Roşu, de la ora 19.30, se joacă piesa "O moştenire şi doi nepoţi", în regia lui Radu Gabriel.

"O moştenire şi doi nepoţi" îi are în rolurile principale pe Maria Radu, Ana Odagiu, Silviu Mircescu și Sergiu Costache.

Concerte în Bucureşti, vineri 7 august

De la ora 20.00, Natasha Cri susţine un concert în Trei Beţivi Bar, în timp ce, de la ora 20.15, Romaniţa susţine un concert la Berăria H, alături de band-ul ei.

Trupa Timpuri Noi susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 20.30, în timp ce Alexandra Crăescu şi cei de la Americas susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Petreceri în Bucureşti, vineri 7 august

În B52 The Club, de la ora 21.00, sunteţi aşteptaţi la o petrecere "Romanian Hits Party by Gabi". Un bilet costă 25 de lei.

În Control Club, de la ora 22.00, sunteţi aşteptaţi la o petrecere "Telega Recordings", cu Firesc, Fein, Pitchu şi New Disorder. Un bilet costă 50 de lei.