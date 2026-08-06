7 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 7 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 7 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 7 august

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Pe 7 august 768, Papa Ștefan al III-lea este ales în funcție și caută rapid protecția francilor împotriva amenințării lombarde. Pe 7 august 936 are loc încoronarea Regelui Otto I al Germaniei. Pe 7 august 1461, generalul militar chinez din dinastia Ming Cao Qin dă o lovitură de stat împotriva Împăratului Tianshun. Pe 7 august 1479, în Bătălia de la Guinegate, trupele franceze ale Regelui Ludovic al XI-lea au fost înfrânte de burgunzii conduși de Arhiducele Maximilian de Habsburg. Pe 7 august 1714, în Bătălia de la Gangut, înregistrăm prima victorie importantă a flotei ruse. Bătălia a făcut parte din Marele Război al Nordului, încheiat în 1721 cu victoria coaliției formată din Danemarca, Polonia și Rusia împotriva Suediei. Pe 7 august 1743, Tratatul de la Åbo a pus capăt Războiului ruso-suedez din 1741–1743. Pe 7 august 1782, George Washington a înființat Insigna de Merit Militar, destinată decorării soldaților răniți pe câmpul de luptă. Mai târziu, decorația este redenumită în Inima Purpurie (Purple Heart). Pe 7 august 1819, Simón Bolívar triumfă asupra Spaniei, în Bătălia de la Boyacá. Pe 7 august 1864 înregistrăm înființarea Primăriei București. Primul primar ales a fost Barbu Vlădoianu.

Pe 7 august 1908, în Willendorf, Austria Inferioară, este descoperită statuia din calcar "Venus din Willendorf". Sculptura este datată în perioada 25.000 î.Hr. și 22.000 î.Hr., în Paleoliticul superior. Pe 7 august 1922 are loc o acţiune grevistă a muncitorilor de la Fabrica de vagoane Astra din Arad. Pe 7 august 1940 a fost încheiat acordul dintre Churchill și De Gaulle privind organizarea Forțelor Franceze Libere. Pe 7 august 1940, în Al Doilea Război Mondial, Alsacia-Lorena este anexată de Al Treilea Reich. Pe 7 august 1942 a început Bătălia de la Guadalcanal, prima ofensivă militară americană a celui de Al Doilea Război Mondial, în Insulele Solomon. Pe 7 august 1943, în Al Doilea Război Mondial, a început Bătălia de la Smolensk, ofensivă de primă mărime a Armatei Roșii în Rusia de Vest, finalizată în octombrie cu o victorie decisivă sovietică. Pe 7 august 1974, Philippe Petit traversează pe o sârmă cei 61 de metri care despărțeau cel două turnuri gemene ale World Trade Center, la o înălțime de 417 metri. Pe 7 august 1998 înregistrăm atentatele cu bombe de la ambasadele americane din Nairobi (Kenya) și Dar es Salaam (Tanzania). 257 de persoane, din care 12 americani, și-au pierdut viața în atentatele revendicate de "Armata islamică pentru eliberarea locurilor sfinte". Pe 7 august 2001, 14 mineri și-au pierdut viața în urma exploziei la Mina Vulcan. Pe 7 august 2005, un grup de spărgători din Brazilia au săpat un tunel lung de 78 de metri spre Banca Centrală din Fortaleza. Au extras de acolo cinci containere pline cu bancnote de câte 50 de reali, echivalentul a circa 70 de milioane de dolari. Hoții au reușit să păcălească sistemele de alarmă și senzorii băncii, rămânând nedescoperiți până în dimineața zilei de luni, 8 august, atunci când s-a redeschis banca. Autoritățile au recuperat doar o parte din întreaga sumă. Pe 7 august 2008, Georgia a lansat o ofensivă militară împotriva Osetia de Sud, pentru a contracara o invazie rusească. Începe Războiul din Osetia de Sud din 2008.

Naşteri pe 7 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 7 august, de la Regele Edgar Paşnicul al Angliei, născut pe 7 august 943, sau Contesa maghiară Elisabeta Báthory, născută pe 7 august 1560, şi până la Mata Hari, dansatoare olandeză, spioană în serviciul Germaniei în timpul Primului Război Mondial, născută pe 7 august 1876, sau scenaristul şi producătorul american Richard Levinson, născut pe 7 august 1934.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 7 august s-au născut personalităţi precum actorul american David Duchovny, născut pe 7 august 1960, jucătorul român de rugby Octavian Morariu, născut pe 7 august 1961, sau actriţa sud-africană Charlize Theron, născută pe 7 august 1975.

Decese pe 7 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 7 august. Dintre acestea amintim pe Henric al IV-lea, Împărat al Sfântului Imperiu Roman, decedat pe 7 august 1106, chimistul suedez Jöns Jakob Berzelius, decedat pe 7 august 1848, actorul american Oliver Hardy, decedat pe 7 august 1957, sau regizorul american William Friedkin, decedat pe 7 august 2023.

România i-a pierdut într-o zi de 7 august, printre alţii, pe Badea Cârţan, luptător pentru independenţa românilor din Transilvania, decedat pe 7 august 1911, cântăreaţa Tatiana Stepa, decedată pe 7 august 2009, sau taragotistul Dumitru Fărcaş, decedat pe 7 august 2018.