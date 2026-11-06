Evenimente în Bucureşti, în weekendul 7-8 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 7 noiembrie 2026, şi duminică, 8 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 7-8 noiembrie

Sâmbătă, 7 noiembrie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piese pentru copii precum "Aladdin - Misterul Lămpii Fermecate", la Teatrul Coquette, şi "Harap Alb", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 15.00 se joacă "Bucătarii", la Teatrul Elisabeta, de la ora 16.00 se joacă piesa "Clinica sinucigaşilor", la Teatrul În Culise, iar de la ora 17.00 se joacă "Suflet de copil", la Teatrul Griviţa 53. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Caligula", la FF Theatre, "Băieţii de zinc", la Teatrul Bulandra, "Dragostea durează 8 ani", la Teatrul Metronom, sau "Roşu direct", la Teatrul Masca.

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Duminică, 8 noiembrie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa "Mic şi-al dracu", la Teatrul Evreiesc de Stat. De la ora 15.00 se joacă "Mickey Mouse trebuie să plece", la Teatrul Excelsior, şi "Puricele în ureche", la Teatrul Elisabeta, iar de la ora 18.00 se joacă "Aproape normal", la Improteca, "Intriga", la Teatrul Avangardia, şi "Trei în unu", la Teatrul Roşu. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Vinovat. Nevinovat", la Teatrul Mic - Sala Atelier, "Strigătul din oglindă", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Vino Veritas", la Teatrul Godot, sau "Stela", la Teatrul Nottara.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 7-8 noiembrie

Sâmbătă, 7 noiembrie, în Bucureşti avem concerte susţinute de Mirabela Dauer, în Berăria H, de la ora 17.00, Loredana, la Sala Palatului, de la ora 19.00, trupa A'LIVE, la Terasa Florilor, de la ora 19.00, şi artiştii de la Modestep, în Expirat Halele Carol, de la ora 19.00.

Duminică, 8 noiembrie, în Bucureşti avem concerte susţinute de Dinu Olăraşu, în The Coffee Shop Constituţiei, de la ora 16.00, The Mono Jacks, în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, sau Mircea Baniciu, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 7-8 noiembrie

Sâmbătă, de la ora 20.30, pe Arena Naţională se joacă meciul de fotbal dintre FCSB şi Corvinul Hunedoara.

În Liga Naţională de baschet masculin se joacă CSO Voluntari - Dinamo Bucureşti (sâmbătă, ora 18.00, Sala Gabriela Szabo).

În Liga Naţională de handbal feminin se joacă Ştiinţa Bucureşti - Universitatea Craiova (duminică, ora 15.00, Sala Agronomia).

În Liga Naţională de volei masculin se joacă Dinamo Bucureşti - Universitatea Cluj (sâmbătă, ora 15.00, Sala Dinamo), CSM Bucureşti - Ştiinţa Baia Mare (sâmbătă, ora 16.00, Sala Unirea Dobroeşti), Rapid Bucureşti - Unirea Dej (sâmbătă, ora 16.00, Sala Rapid) şi Ştiinţa Politehnica Bucureşti - Corona Braşov (sâmbătă, ora 18.30, Sala Politehnica).

În Liga Naţională de volei feminin se joacă Ştiinţa Politehnica Bucureşti - Corona Braşov (sâmbătă, ora 16.00, Sala Politehnica), CSM Bucureşti - Universitatea Cluj (sâmbătă, ora 16.00, Sala Elite Sun Plaza Mall), Dinamo Bucureşti - CSU Medicina Târgu Mureş (sâmbătă, ora 18.00, Sala Dinamo) şi Rapid Bucureşti - CSM Alba Blaj (sâmbătă, ora 19.00, Sala Rapid).