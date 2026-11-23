Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 24 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 24 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 24 noiembrie

Pe 24 noiembrie 1227, Marele Duce al Poloniei, Leszek I cel Alb, este asasinat în timpul unui congres al Ducelui Gąsawa. Pe 24 noiembrie 1473, Ștefan cel Mare cucerește Cetatea Dâmboviței (Bucureștilor). Pe 24 noiembrie 1700, Ludovic al XIV-lea al Franței îl proclamă pe nepotul său, Filip de Anjou, drept rege al Spaniei, provocând astfel Războiul pentru succesiunea spaniolă. Pe 24 noiembrie 1848, Papa Pius al IX-lea părăsește Roma îmbrăcat ca simplu preot și se refugiază la Gaeta, după asasinarea lui Pellegrino Rossi, ministrul său de interne. Pe 24 noiembrie 1859, apare "Originea speciilor", principala lucrare a naturalistului Charles Darwin. Pe 24 noiembrie 1874, americanul Joseph Farwell Glidden a inventat sârma ghimpată.

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Pe 24 noiembrie 1879, Italia a recunoscut independența României. S-au stabilit relații diplomatice între cele două state. Pe 24 noiembrie 1927, moare, la București, prim-ministrul Ion I.C. Brătianu, de angine streptococice cu septicemie, aparent în urma unei operații de amigdalită, iar în funcția de președinte al Partidului Național Liberal este numit Vintilă I. C. Brătianu. Moartea lui Ion I.C. Brătianu a deschis calea unei instabilități politice în România interbelică. Pe 24 noiembrie 1963, Lee Harvey Oswald, asasinul președintelui Kennedy, este ucis de Jack Ruby, proprietar al unui club de noapte. Pe 24 noiembrie 1989, în ciuda evenimentelor din țările vecine, Nicolae Ceaușescu este reales, cu unanimitate de voturi, în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. Pe 24 noiembrie 2019, președintele Klaus Iohannis a câștigat un al doilea mandat de şef al statului, cu 66,09% din voturi, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Reprezentantul PSD, Viorica Dăncilă, a obținut 33,91% din voturi. Prezența la vot a fost de 54,86%.

Naşteri pe 24 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 24 noiembrie, de la filosoful olandez Baruch Spinoza, născut pe 24 noiembrie 1632, sau Regele Carol al XI-lea al Suediei, născut pe 24 noiembrie 1655, şi până la clericul anglican William Webb Ellis, născut pe 24 noiembrie 1806, sau pictorul francez Henri de Toulouse-Lautrec, născut pe 24 noiembrie 1864.

Tot într-o zi de 24 noiembrie s-au născut şi personalităţi precum diplomatul român Constantin Karadja, născut pe 24 noiembrie 1889, Pete Best, primul baterist al trupei The Beatles, născut pe 24 noiembrie 1941, actorul român Emil Hossu, născut pe 24 noiembrie 1941, regizorul iugoslav Emir Kusturica, născut pe 24 noiembrie 1954, sau actriţa americană Katherine Heigl, născută pe 24 noiembrie 1978.

Decese pe 24 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 24 noiembrie. Dintre acestea amintim pe politicianul francez Georges Clemenceau, decedat pe 24 noiembrie 1929, sau muzicianul britanic Freddie Mercury, decedat pe 24 noiembrie 1991.

Tot într-o zi de 24 noiembrie şi-au pierdut viaţa şi poetul român Alexandru Macedonski, decedat pe 24 noiembrie 1920, politicianul român Ion I. C. Brătianu, decedat pe 24 noiembrie 1927, sau actorul român Niki Atanasiu, decedat pe 24 noiembrie 1967.