23 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 23 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 23 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 23 septembrie

Pe 23 septembrie 490 î.Hr. are loc Bătălia de la Marathon. Pe 23 septembrie 867 începe domnia Împăratului Vasile I, întemeietorul dinastiei Macedonene (Bizanț). Pe 23 septembrie 1386 începe domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească. În timpul domniei sale se pun bazele principalelor instituții feudale ale statului. Pe 23 septembrie 1459, Bătălia de la Blore Heath, prima bătălie majoră a Războiului celor Două Roze, este câștigată de yorkiști. Pe 23 septembrie 1602, Radu Șerban, domnul Țării Românești, învinge la Teișani, pe valea râului Teleajen, oastea tătarilor condusă de Hanul Gazi Ghirai. Pe 23 septembrie 1846 înregistrăm descoperirea planetei Neptun de către astronomul francez Urbain Le Verrier și astronomul britanic John Couch Adams. Descoperirea este confirmată de astronomul german Johann Gottfried Galle. Pe 23 septembrie 1905, Norvegia și Suedia semnează "Tratatul de la Karlstad", dizolvând pașnic Uniunea între cele două țări.

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Pe 23 septembrie 1909 a fost publicat în premieră romanul "Fantoma de la Operă", de Gaston Leroux. Pe 23 septembrie 1922, în urma refuzului muncitorilor portuari din Orașul Liber Danzig de a descărca armament necesar Poloniei în Războiul Polono-Sovietic, Parlamentul acestei țări a autorizat construirea unui nou port la Gdynia. Pe 23 septembrie 1923, reprezentanți ai Poliției din 20 de țări s-au reunit la Viena, pentru a lansa Organizația de Poliție Criminală Internațională – Interpol. Pe 23 septembrie 1963 are loc arestarea lui Georges Paques, șef adjunct al Serviciului de presă al NATO, pentru spionaj în favoarea URSS. Pe 23 septembrie 1973 au loc alegeri generale în Argentina. Fostul președinte Juan Perón a revenit la putere, iar soția sa, Maria Estela Perón, este aleasă vicepreședinte. Pe 23 septembrie 1998, Rezoluția 1199 a ONU cere Belgradului încetarea focului, retragerea forțelor sale și inițierea unui dialog politic cu albanezii din Kosovo și întoarcerea refugiaților. Pe 23 septembrie 2002, în Belgia a intrat în vigoare legea care aproba eutanasia, Belgia fiind a doua țară din lume, după Olanda, care a legalizat eutanasia.

Naşteri pe 23 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 23 septembrie, de la dramaturgul grec Euripide, născut pe 23 septembrie 480 î.Hr., sau Împăratul roman Augustus, născut pe 23 septembrie 63 î.Hr., şi până la hanul mongol Kublai Khan, născut pe 23 septembrie 1215, sau Regele Ferdinand al VI-lea al Spaniei, născut pe 23 septembrie 1713.

Tot într-o zi de 23 septembrie s-au născut şi personalităţi precum politicianul român Ion Gheorghe Maurer, născut pe 23 septembrie 1902, politicianul italian Aldo Moro, născut pe 23 septembrie 1916, actorul american Mickey Rooney, născut pe 23 septembrie 1920, muzicianul american Ray Charles, născut pe 23 septembrie 1930, actriţa franco-germană Romy Schneider, născut pe 23 septembrie 1938, artista română Sofia Vicoveanca, născută pe 23 septembrie 1941, cântăreţul spaniol Julio Iglesias, născut pe 23 septembrie 1943, actorul român George Mihăiţă, născut pe 23 septembrie 1948, cântăreţul american Bruce Springsteen, născut pe 23 septembrie 1949, actorul român Şerban Ionescu, născut pe 23 septembrie 1950, fotbalistul italian Paolo Rossi, născut pe 23 septembrie 1956, actorul american Jason Alexander, născut pe 23 septembrie 1959, sau actorul american Anthony Mackie, născut pe 23 septembrie 1978.

Decese pe 23 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 23 septembrie. Dintre acestea amintim pe psihiatrul austriac Sigmund Freud, decedat pe 23 septembrie 1939, actorul francez André Bourvil, decedat pe 23 septembrie 1970, poetul chilian Pablo Neruda, decedat pe 23 septembrie 1973, actriţa americană Louise Fletcher, decedată pe 23 septembrie 2022, sau actriţa italiană Claudia Cardinale, decedată pe 23 septembrie 2025.

Tot într-o zi de 23 septembrie şi-au pierdut viaţa şi Dan I, domn al Țării Românești, decedat pe 23 septembrie 1386, actorul român Jules Cazaban, decedat pe 23 septembrie 1963, sau regizorul şi actorul român Geo Saizescu, decedat pe 23 septembrie 2013.