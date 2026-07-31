Ascensiune remarcabilă în tenisul mondial. Albert Ivan, jucătorul de 15 ani care învinge lideri europeni

Trecerea de la competițiile de cadeți la circuitul internațional de juniori reprezintă cel mai dur filtru în tenisul mondial, etapa în care foarte mulți jucători cu potențial se pierd din cauza diferențelor majore de forță fizică și presiune psihologică.

Turneele din cadrul ITF World Tennis Tour Juniors, rezervate categoriei de vârstă sub 18 ani, constituie practic anticamera circuitului profesionist ATP, un mediu sportiv extrem de competitiv unde fiecare punct în clasament se obține cu eforturi considerabile.

În acest context marcat de o selecție severă, un adolescent român de doar 15 ani din Alexandria reușește să obțină victorii notabile în fața unor adversari mult mai maturi și mai experimentați. Datorită performanțelor sale constante pe plan intern și internațional, Albert Ivan a fost selectat oficial în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Această inițiativă, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, are rolul de a identifica și promova public tinerii care obțin rezultate excepționale, susținând astfel excelența validată prin muncă și rigoare.

Traseul sportiv al tânărului tenismen a fost construit metodic, rezultatele obținute pe plan intern confirmându-i valoarea înainte de afirmarea europeană. În competițiile organizate de Federația Română de Tenis, Albert și-a adjudecat titlul de campion național la dublu și pe cel de vicecampion la simplu în anul 2024, reușind ulterior să câștige un turneu național la București jucând direct la categoria superioară de vârstă.

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Nivelul său ridicat de pregătire a atras atenția la nivel european în momentul în care a început să elimine din competiții capi de serie importanți. O victorie de referință a fost obținută în Croația, pe terenurile Academiei Ivan Ljubičić, unde sportivul român l-a învins pe britanicul Eric Lorimer, jucător care ocupa la acea dată prima poziție în clasamentul european. Seria meciurilor câștigate împotriva favoriților a continuat cu succesul în fața cehului Pavel Oliver Dufek, un alt fost număr unu în circuitul Tennis Europe, românul adunând deja în palmares patru trofee internaționale majore obținute la Haskovo, Arad, Skopje și Serres.

Confirmarea definitivă a formei sale a venit odată cu tranziția către circuitul ITF, un nivel competițional superior unde a început să dispute finale încă de la vârsta de 14 ani.

După ce a jucat finala de simplu la turneul din Skopje în luna august a anului 2025 și ultimul act al probei de dublu la București în luna decembrie a aceluiași an, Albert a obținut primul său trofeu ITF în luna mai a anului 2026, câștigând proba de dublu în capitala Macedoniei de Nord. Parcursul său constant a fost reconfirmat recent în Grecia, unde a atins faza semifinalelor în două turnee consecutive, disputate la Ioannina și Salonic, reușind să elimine sportivi clasați în primii 200 de jucători ai lumii la nivel de juniori.

Dincolo de rezultatele de pe teren, profesionalismul său a generat o recunoaștere și din partea industriei de profil, tânărul devenind ambasador al brandului Tecnifibre în România și obținând un contract de sponsorizare internațională pentru echipament.