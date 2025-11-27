Austeritatea taie ciolanul cu fasole din programul de 1 decembrie în oraşele Unirii. Anul acesta, la Iaşi şi la Alba Iulia, autorităţile nu vor mai oferi gratis masa tradiţională. Este o dovadă de bun-simţ, spun reprezentanţii primăriei din capitala Moldovei , deşi recunosc că economia cu fasole nu e cine ştie ce. Dar asta e, Guvernul îi obligă să taie cheltuielile la sânge.

Oameni îngrămădiţi pentru mâncarea vedetă a zilei naţionale. Este imaginea tradiţională de 1 Decembrie, la Iaşi. Anul acesta, cine vrea să guste din fasolea cu ciolan ori îşi pune pofta în cui, ori îşi găteşte singur sau îşi comandă. Autorităţile locale nu mai au bani să ofere masa gratuit. În plus, au considerat că şi paharul de vin fiert ar fi o cheltuială prea mare.

Iași renunță la fasolea cu ciolan de 1 Decembrie

"Pregătirile au început în fața Palatului Culturii din Iași. Corturile unde se dădea masa tradițională vor fi puse în același loc ca în fiecare an. Gardurile pentru culoarul respectiv au fost deja aduse, numai că cei care se vor așeza la rând vor pleca de aici doar cu ceai.", a transmis Clara Mihociu, reporter Observator.

Articolul continuă după reclamă

"Se face economie cu câteva kilograme de fasole, în loc să se facă economie la grad înalt: să nu se mai cheltuiască pe mașini, secretare, consilieri pe toate planurile. E păcat, pentru că era o tradiție și mergea mai departe. Pentru câțiva lei, cât era acolo, asta e chiar o sfidare la adresa clasei de jos.", a declarat un bărbat.

"Era bine să fi dat, mânca tot omul. şi săracul, şi bogatul. Se face economie cu tăierea asta? Nu, nu se face, bagă ei în buzunar.", a spus un alt bărbat.

"Nu era o cheltuială mare. Acum 2 ani s-a ridicat la 21.000 de lei, dar având în vedere că sunt mai multe reglementări bugetare care ne obligă să reducem din cheltuielile administrației, am considerat că anul ăsta trebuie să dăm dovadă de bun-simț.", a declarat Sebastian Buraga, Purtător de Cuvânt Primăria Iaşi.

Alba Iulia taie şi ea masa tradițională de Ziua Națională

Nici la Alba Iulia, fasolea nu-i va mai uni pe români. Se vor economisi astfel 10.000 de euro, spun autorităţile, bani care oricum veneau din sponsorizări. Localnicii spun că e mai bine aşa. Masa populară oricum nu ne făcea cinste.

"Nu mi se pare normal să te împingi de 2–3 ori, să stai la coadă ca să mănânci niște ciolan cu fasole. Unirea nu constă în asta; sentimentul unirii e despre altceva.", a adăugat un alt bărbat.

Masa oferită gratis de Ziua Naţională a lipsit şi în timpul pandemiei, din motive de igienă, dar şi anul trecut, când 1 Decembrie a picat în plină campanie electorală.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi mai tineri decât vârsta reală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰