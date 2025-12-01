Antena Meniu Search
Şi n-ar fi Ziua Naţională fără fasole cu ciolan. Aşa că după paradă, mulţi au mers direct la piaţă, la târg sau la restaurant ca să sărbătoarească aşa cum se cuvine. În oraşele din ţară, sărbătoarea a stat sub semnul austerităţii. La Slatina, oamenii au trebuit să se scrie pe liste pentru a primi o porţie, iar la Iaşi în loc de mâncare s-a dat ceai.

de Redactia Observator

la 01.12.2025 , 19:42

În Capitală oamenii au plecat de la paradă direct la târgurile de Crăciun unde, grătarele au sfârâit toată ziua. În Piața Obor, au fost cozi de sute de persoane la mici.

La Iaşi, măsurile de austeritate au lovit în tradiții și în atmosfera de sărbătoare. Pentru a face economie anul acesta, primăria nu a mai făcut masa tradițională de 1 Decembrie. Nu a fost nici fasole și nici cârnați, nici măcar vinul fiert. Doar un ceai de fructe de pădure.

"Dacă nu merge vinu, aveam ceai. Noi veneam aici la mâncat fasole cu cârnați, acum..."

"O pierdere pentru cei care sunt mai necăjiți și mai săraci. O palmă pentru autorități că nu au rezolvat problema", spun oamenii.

În schimb, la Buzău, 1 decembrie a fost sărbătorit cu mare fast. După terminarea paradei militare sute de oameni au primit mâncare dar şi... desert.

"Avem meniuri de dulce, avem meniuri de post; meniul conține fasolea cu ciolan, plăcinta de casă cu branzica, murături, chiflă. Pentru meniu de post, fasole fără ciolan, prăjiturică de măr", spune organizatorul.

"E tradițional și ne bucurăm. Am vizionat și parada. Este meniul nostru tradițional"

"Dacă am fost la paradă, zic hai să dăm și pe aici că e frumos, timpul ne permite", spun oamenii.

La Slatina, fasolea cu ciolan s-a dat cu rația

Cei care au poftit au trebuit să se înscrie pe liste pentru a primi mâncare. 3.000 de oameni s-au înscris și au primit un voucher numerotat, cu care și-au ridicat porţia.

"Gustăm și noi din 1 decembrie, nu e neapărat nevoie pentru un ciolan, mai socializăm mai vorbim și e bine pentru cei care nu au bani"

"E un prilej de care să ne bucurăm. Cinci porții pentru colegii, că nu s-a putut intra, că e aglomerație mare", spun oamenii.

Printre oraşele care nu au renunţat la meniul tradiţional de 1 decembrie se numără şi Timişoara. În centrul oraşului au fost impartite 1500 de portii de fasole cu ciolan. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

