Guvernul Boliviei a anunțat luni eliminarea obligativității vizelor pentru turiștii din România, Statele Unite, Africa de Sud, Coreea de Sud, Estonia, Israel și Letonia, o decizie menită să stimuleze un sector turistic considerat acum prioritate națională, informează agenţia EFE, potrivit Agerpres. Măsura marchează o schimbare majoră de direcție față de politica adoptată în 2008, când regimul de vize a fost înăsprit pentru mai multe state.

Bolivia renunţă la vize pentru români, parte dintr-un plan ambițios de a atrage mai mulți turiști - Sursa: Profimedia

"Aceasta este o primă măsură care va fi însoțită de altele pentru a se asigura că informațiile despre imigrație și fluxurile la frontieră generează securitate", a declarat ministrul de externe Fernando Aramayo într-o conferinţă de presă. Guvernul estimează venituri de cel puțin 320 de milioane de dolari între 2026 și 2029 ca rezultat al acestei politici.

Bolivia elimină vizele pentru turiști din România și alte șase țări

Anunțul a fost făcut la Casa Guvernului din La Paz, în prezența președintelui Rodrigo Paz și a ministrului turismului durabil, Cinthya Yanez. Aramayo a criticat vechea politică a vizelor şi a descris-o drept "ideologică și antieconomică", care "a provocat pierderi semnificative nu doar pentru turiști, ci și pentru afacerile locale".

Totodată, ministrul a dezvăluit că executivul bolivian lucrează la un plan pentru eliminarea vizelor Schengen pentru cetățenii bolivieni, un obiectiv pe care administrațiile anterioare "nu au reușit să îl îndeplinească".

Bolivia vrea să recupereze pierderile uriașe provocate de regimul vizelor

Președintele Rodrigo Paz a declarat că Bolivia a pierdut "peste 80 de milioane de dolari în venituri" din cauza obligativității vizelor și a subliniat că turismul va deveni o prioritate transversală în politicile guvernamentale. El a comparat evoluția Boliviei cu cea a Peru-ului: dacă în anii ’90 cele două țări atrăgeau un număr similar de vizitatori (aprox. 340.000-390.000 pe an), anul trecut Peru a primit peste 3,5 milioane de turiști, în timp ce Bolivia doar 650.000.

Ministrul turismului a adăugat că, de la introducerea vizelor obligatorii în 2007 pentru cetățenii americani și ulterior pentru alte țări, Bolivia a înregistrat pierderi de circa 900 de milioane de dolari. Yanez a subliniat că experiența internațională arată clar beneficiile eliminării vizelor: creșterea veniturilor în gastronomiei, hoteluri, artizanat și servicii turistice.

Săptămâna trecută, Bolivia a lansat și un nou program pentru dezvoltarea brandului de țară, axat pe consolidarea turismului, facilitarea migrației, asigurarea siguranței vizitatorilor și promovarea internațională.

