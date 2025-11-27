Record de bun gust. Cinci brânzeturi de la noi din ţară au fost medaliate la un renumit concurs internaţional din Elveţia, la care au participat 46 de ţări. Patru sortimente produse în Harghita au câştigat medalii de argint şi bronz. Celebra brânză de Horezu a adus şi anul acesta aurul pentru România.

Oraşul Horezu începe să fie recunoscut în lume nu doar pentru ceramică ci şi pentru brânză. Recent fabrica de aici şi-a mai adăugat o medalie de aur în palmares.

"Sunt mândră că am adus României o nouă medalie de aur. Este a doua medalie de aur la World Cheese Awards cu branza fermentată Horezu, din lapte de oaie pasteurizat şi maturată minim 12 luni. Am adus României cele mai multe medalii, 11 în total, toate la competiţiile internaţionale prestigioase.", a adăugat Laura Ion, manager fabrică Horezu.

Din juriul World Cheese Awards 2025 a făcut pentru prima dată parte şi o româncă.

"Brânza de Horezu s-a diferenţiat şi a ajuns la nivel de aur internaţional datorită unei combinaţii de factori care ţin atât de calitatea laptelului cât şi de modul de lucru al producătorilor.", a declarat Andreea Popa, Jurat WORLD CHEESE AWARDS.

Laptele de oaie provine din zonele Vâlcea, Gorj şi Sibiu. Secretul stă în maturare.

"Aceasta este brânza de Horezu pe care o pregătim spre livrare. Deja este maturată şi poate să meargă spre livrare.", a spus Mihaela Antonie, tehnolog alimentar.

"Această brânză se poate servi cu fructe, cu struguri, cu migdale şi chiar cu un pahar de vin.", a spus Dorela Pleşuvescu, o angajată din fabrică.

Restaurantele din zonă au introdus-o în meniu: "Am introdus-o încă de când am deschis restaurantul. Sunt foarte mândru de această brânză. Vin mulţi turişti şi o apreciază, mai ales turişti străini.", a spus RAREŞ ŞODOLESCU, PROPRIETAR PENSIUNE.

La fabrică, brânza costă 70 de lei kilogramul, dar în magazine preţul se dublează.

Alte patru brânzeturi româneşti, din judeţul Hargita, au fost medalite la competiţie. Unul dintre sortimentele se fabrică la Tușnadu Nou. Este tot o brânză maturată.î

"Nu am fost cu nicio aşteptare şi am văzut că wow e bronz şi am început să mă bucur. Înseamnă o recunoaştere foarte mare.", a adăugat HEGYI ANDREA, ADMINISTRATOR FERMĂ.

Afacerea de aici a fost fondată în 1998, cu fonduri europene. Ferma are 120 de vaci, roboţi pentru muls şi o instalaţie complet automatizată.

"Procesul de mulgere se face automat cu două astfel de staţii. Laptele ajunge prin aceste furtune în colector şi de aici în fabrica de brânzeturi fără niciun fel de itnervenţie umană.", a transmis CLAUDIU LOGHIN, REPORTER OBSERVATOR.

Aproximativ patru mii de litri de lapte ajung zilnic în fabrică, iar 20% din cantitate se folosește pentru brânza maturată.

"Am presat caşul, am tăiat şi punem forma şi aducem încă o dată presa automată.", a spus MIHALY PUTNOKI NOEMI, TEHNICIAN.

Roțile de brânză se zvântă și ajung apoi la camera de maturare. Aici gustul se desăvârşeşte între două luni și doi ani.

"Aşa arată una din cele două camere de maturare ale fabricii. Temperatura este de 12 grade celsius în această cameră de maturare şi umiditatea strict controlată de 80 la sută.", a adăugat CLAUDIU LOGHIN, REPORTER OBSERVATOR.

Brânza se vinde cu 50 de lei kilogramul, la poarta fabricii. La concursul internațional au participat peste 5000 de produse.

