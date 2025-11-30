În Bucovina, oamenii sărbătoresc tradițional, cu bucate pline de savoare. De la carne rumenită pe grătar, la ceaune aburinde și preparate gătite la plită, toate sunt pregătite să fie savurate de turiști și localnici. Atmosfera este una autentică, încărcată de miresme, tradiții și bună dispoziție, exact așa cum Bucovina și-a obișnuit vizitatorii.

În Bucovina, minivacanța de 1 decembrie aduce mese îmbelșugate, pline de savoare bucatelor tradiționale. Bucate delicioase la grătar, ceaune aburinde, produse tradiționale gătite la plită şi băuturi locale, toate asteaptă să fie savurate de turiştii şi localnicii care vor dori să ia parte la un adevărat festin culinar. Bucovina atrage prin tradiţii şi gastronomia locală, de aceea an de an turiştii nu se lasă aşteptaţi.

"Noi am început petrecerea aici, la Câmpulung Moldovenesc, în Bucovina. Mesele sunt pline de bucate alese. Aș putea să încep să vă arăt chiar de aici. Vorbim despre produsele tradiționale, platourile cu mușchiuleț, tobă, cârnăcior, slăninuță. Bineînțeles că nu lipsesc brânzeturile: cașcavalul, urda.", a transmis Angela Bertea, reporter Observator.

"Mai departe avem niște sărmăluțe care au fost fierte în această oală de lut. O salată de toamnă, pe plită. Se rumenesc acum, se pregătesc micii și scrijelele.", adăugat reporterul Observator.

Articolul continuă după reclamă

"Mai departe, la grătar, avem pieptul de pui, scărița, ceafa de porc și niște cartofi pregătiți, care merg foarte bine cu grătarele. Și pentru că ați pus de ceaune, ia uitați aici: ostropelul de vită este pe foc. De asemenea, gazdele s-au pregătit și s-au gândit și la cei care postesc și au o mâncărică de ciuperci cu legume, dar și pentru cei care nu postesc, mai departe, un balmoș. Acesta este făcut cu jântuit, caș și făină de mălai, cu puțină sare la final. Așadar, aceasta este atmosfera de sărbătoare de aici, de la noi, din Bucovina.", a adăugat Angela Bertea.

Formația i-a invitat deja pe oaspeți și s-au încins horele.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰