Bucureştiul, ameninţat cu invazia şobolanilor. Angajaţii CMEIB, protest pentru neplata salariilor

Circa 150 de angajaţi ai Companiei Municipale Eco Igienizare Bucureşti (CMEIB) au declanşat un protest. Avertizează că în lipsa activităţii lor Bucureştiul riscă să se confrunte cu probleme serioase. Asta după ce - spun ei - nu şi-au mai primit banii din 23 decembrie 2025.

Bucureştiul, ameninţat cu invazia şobolanilor. Angajaţii CMEIB spun că nu şi-au primit salariile din decembrie

Angajaţii Companiei Municipale Eco Igienizare Bucureşti, din subordinea Primăriei Bucureşti, au ieşit astăzi la un protest în faţa sediului instituţiei. Spun că nu şi-au mai primit banii de anul trecut, din luna decembrie, deşi ordinul de plată este întocmit şi avizat. Reclamă faptul că primarul general Ciprian Ciucu nu a semnat încă documentele de plată. În joc nu sunt doar salariile, dar şi funcţionarea companiei care se ocupă de cu protejarea Capitalei de "invazii" nedorite de şobolani, căpuşe ori ţânţari. Obiectul de activitate al CMEIB este dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

Cine este CMEIB şi câţi angajaţi are

CMEIB este operatorul care intervine împotriva șobolanilor, țânțarilor, căpușelor și altor vectori biologici în Capitală. Activitatea este reglementată prin Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice.

Societatea are aproximativ 150 de angajați. Salariul mediu net al muncitorilor din teren este de aproximativ 3.800 lei. Personalul TESA câștigă, în medie, aproximativ 5.000 lei net.

Ce riscă Bucureştiul dacă CMEIB întrerupe funcţionarea

"Serviciul de dezinsecție și deratizare este esențial pentru sănătatea publică în București. Odată cu creșterea temperaturilor, proliferarea șobolanilor, țânțarilor și căpușelor este inevitabilă. Efectele se vor vedea în câteva săptămâni", avertizează reprezentanţii angajaţilor CMEIB.

