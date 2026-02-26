Pentru un copil de nouă luni, timpul ar trebui să însemne primele silabe, primii pași și primele râsete. Pentru Mathias însă aceste nouă luni de viață înseamnă urgență continuă. Inima lui bolnavă ar fi trebuit reparată încă de acum trei luni dar severitatea bolii, greutatea prea mică și listele de așteptare din spitale l-au adus astăzi în stadiul în care fiecare zi este crucială. Din fericire, bebelușul a fost acceptat la operație intervențională, în prima misiunea cardio umanitară din acest an susținută de Fundația Mereu Aproape. Îi puteți fi alături lui Mathias trimițând un SMS de 2 euro la 8848, număr fără recurență.

Este vorba de timp, noi nu mai avem timp. Timpul lui Mathias este foarte scurt, e foarte scurt că la el defectul acesta nu afectează doar partea cardiacă ci afectează foarte mult partea pulmonară.

Părinții unui băiat de zece ani, soții Onisie și-au mai dorit un copil. Pe Mathias l-au așteptat în viața lor șase ani, până în mai 2025. Născut prin cezariană și cântărind puțin peste trei kilograme, bebelușul a primit nota opt. Părea un început liniștit.

Diagnosticul care le-a schimbat viața în două zile

Articolul continuă după reclamă

"Însă, la două zile după naștere, când a venit medicul neonatolog, a auzit acel suflu și ne-a recomandat să mergem la cardiolog", a afirmat Alina Onisie, mama lui Mathias.

Cardiologii au pus diagnosticul: defect septal ventricular, iar ulterior și un defect interatrial. Are nevoie de operație cât mai repede, au spus toți.

"Mathias trebuia să facă intervenția până la șase luni însă nu am avut unde să facem această intervenție. La Tg. Mureș, la fel ca la București, intervenția se poate face doar clasic, nu se poate face prin cateterism", a mărturisit Alina.

Asta pentru că Mathias are doar șapte kilograme și nu 15 cât ar fi necesar pentru a se califica la operația intervențională, la Târgu Mureș.

"Mathias de pe nouă decembrie până astăzi nu a mai luat 100 de grame în greutate. Plămânii lui primesc de trei ori mai mult sânge decât normal, vena pulmonară este foarte dilalatată, partea stângă a inimioarei lui este foarte, foarte dilatată, plus o insuficiență Ross trei", a mai spus mama lui Mathias.

Șansa venită printr-o misiune umanitară

Pe 14 februarie, familia a primit vestea așteptată: Mathias este programat pentru intervenție în cadrul misiunii umanitare susținută de Fundația Mereu Aproape.

"Nu vă pot spune, știți, ca copilul acela când se bucură și nu știe cum să se bucure. Știți, la noi în țară există acele liste de așteptare, Mathias este o prioritate dar sunt urgențele care trebuie prioritizate înaintea priorităților", a spus Alina.

Pe nouă martie, Mathias va fi operat la Spitalul Sanador, de doctorul Petru Liuba, chirurg intervenționist venit din Suedia pentru misiunile umanitare. Intervenția este pro bono dar părinții au de acoperit spitalizarea, terapia intensivă și consumabilele medicale.

"Dacă dă bunul Dumnezeu și intervenția va fi bună și va fi cu succes cea pe cateter, va ajunge in jurul a 12 mii de euro și dacă nu se va reuși și vom face intervenția clasică, 15-17 mii de euro", a conchis mama lui Mathias.

Cum îl poți ajuta pe Mathias

Îl puteți ajuta pe Mathias donînd 2 EURO, prin SMS, la numarul fără recurență 8848. Mai puteți contribui și prin plată cu cardul ori prin transfer bancar în conturile Fundației Mereu Aproape.

Alexandra Paraschiv Like Alexandra Paraschiv, redactor pentru secţia ştirilor Externe de la Observator şi studentă la master, Jurnalism. ➜

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰