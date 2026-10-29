Cum luna octombrie se apropie de final, am decis că este momentul să vedem ce ne rezervă calendarul pe noiembrie 2026, respectiv ce sărbători religioase avem în luna care vine.

Calendar ortodox noiembrie 2026, principalele sărbători cu cruce roşie ale lunii - doxologia.ro

Noiembrie este cea de-a 11-a lună a anului în calendarul gregorian și una dintre cele patru luni gregoriene cu o durată de 30 de zile.

Noiembrie începe astrologic vorbind cu soarele în semnul Scorpionului și sfârșește în semnul Săgetătorului. Din punct de vedere astronomic, luna noiembrie începe cu soarele în constelația Balanței, trece prin Scorpion și se sfârșește cu soarele în constelația Ophiuchus.

Numele lunii noiembrie vine de la cuvântul latinesc novem, nouă, pentru că luna noiembrie era a noua lună în calendarul roman. Grecii numeau luna noiembrie Maimakterion. În limba română, luna noiembrie se numește popular și brumar. Este timpul brumei, sunt însămânțate toate grânele de toamnă și totul este gata pentru iernat.

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Noiembrie începe în aceeași zi a săptămânii ca și martie în fiecare an și ca februarie cu excepția anilor bisecți.

Din punctul de vedere al calendarului ortodox, luna noiembrie începe cu un moment deosebit de important, "Sâmbăta morţilor - moşii de toamnă", chiar dacă acesta nu este menţionat cu cruce roşie.

Per total, avem în noiembrie 2026 avem trei sărbători religioase cu cruce roşie, Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Sfântul Apostol Andrei, dar şi şapte sărbăori religioase cu cruce neagră.

Nu trebuie uitat şi faptul că luna noiembrie aduce şi intrarea în Postul Naşterii Domnului, moment care se produce pe 15 noiembrie, zi care anul acesta cade într-o zi de duminică.

Calendar ortodox noiembrie 2026