Locuitorii Sectorului 1 din București vor plăti o taxă de salubritate începând cu 1 ianuarie 2027. Cei care colectează selectiv vor plăti 9,99 lei pe lună de persoană, în timp ce pentru cei care nu separă deșeurile suma anunțată ajunge la 44,40 lei lunar.

Care va fi taxa de salubritate în sectorul 1 din 2027 - Arhiva Observator

Consiliul Local a aprobat introducerea acesteia, iar suma pe care o vor achita persoanele care colectează selectiv deșeurile va fi de 9,99 lei pe lună, pentru fiecare persoană. Pentru cei care nu colectează selectiv, taxa poate ajunge la 44,40 lei pe lună de persoană.

Măsura marchează o schimbare pentru locuitorii Sectorului 1, unde costurile pentru salubrizare au fost suportate până acum de administrația locală. Noua taxă va contribui la acoperirea cheltuielilor pentru gestionarea deșeurilor și la aplicarea principiului „poluatorul plătește”.

Cât vor plăti locuitorii din Sectorul 1 pentru salubritate din 2027

Potrivit informațiilor comunicate de Primăria Sectorului 1, taxa de salubritate va fi introdusă de la începutul anului 2027. Valoarea stabilită pentru serviciul de salubrizare este de 22,20 lei pe lună pentru fiecare persoană, însă administrația locală va subvenționa o parte din sumă.

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Astfel, locuitorii care colectează selectiv deșeurile vor achita 9,99 lei lunar de persoană. În cazul persoanelor care nu colectează selectiv, taxa poate ajunge la 44,40 lei pe lună de persoană, potrivit Agerpres.

Diferența dintre sumele plătite urmărește să încurajeze colectarea separată a deșeurilor și să susțină creșterea ratei de reciclare.

De ce introduce Primăria Sectorului 1 taxa de salubritate

Primăria Sectorului 1 a explicat că introducerea taxei are la bază obligațiile prevăzute de legislația națională și europeană în domeniul gestionării deșeurilor.

Autoritățile invocă principiul „poluatorul plătește”, potrivit căruia fiecare persoană trebuie să contribuie la costurile generate de deșeurile pe care le produce. Totodată, administrația locală a avertizat asupra riscului unor consecințe financiare în cazul în care obligațiile privind gestionarea deșeurilor nu sunt respectate.

Primarul Sectorului 1, George Tuță, a susținut că introducerea taxei este necesară atât pentru respectarea cerințelor legale, cât și pentru asigurarea finanțării serviciilor de salubrizare.

Când trebuie declarată și plătită taxa de salubritate

Potrivit calendarului anunțat de Primăria Sectorului 1 pentru aplicarea regulamentului, locuitorii vor trebui să depună declarațiile de impunere până la 30 aprilie 2027. Primul termen de plată este stabilit pentru 30 iunie 2027.

Regulamentul prevede și obligația actualizării declarației atunci când se modifică numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă. De asemenea, sunt prevăzute reguli privind scutirile și reducerile, precum și sancțiuni pentru nedeclararea obligației fiscale.

Locuitorii trebuie să urmărească informațiile publicate de Primăria Sectorului 1 pentru a afla procedura exactă de declarare, modalitățile de plată și condițiile aplicabile fiecărei gospodării.

Ce se schimbă pentru locuitorii Sectorului 1 din 2027

Introducerea taxei de salubritate înseamnă că locuitorii Sectorului 1 vor contribui direct la costurile colectării și gestionării deșeurilor. Suma de plată va depinde de regulile aplicabile și de colectarea selectivă, potrivit mecanismului anunțat de administrația locală.

Măsura face parte din schimbările privind organizarea și finanțarea serviciului de salubrizare, într-un context în care autoritățile urmăresc îmbunătățirea colectării separate și atingerea obiectivelor de reciclare.