Evenimente în Bucureşti, vineri 30 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 30 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Roadkillsoda, RawKing şi Giardia susţin un concert vineri, 30 octombrie, în Encore Club din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 30 octombrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 30 octombrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 30 octombrie 2026

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesa pentru copii "Fata babei și fata moșului", la Teatrul Ion Creangă, în timp ce de la ora 18.30 se joacă "Doamna Gugăl", la Teatrul Amzei, şi "Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face", la Teatrul Infinit.

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De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "O Floare de Zăpadă", la Sala Gloria, "Cursa de șoareci", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Amintiri din copilărie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Spectatorul condamnat la moarte", la FF Theatre, "Capcană pentru un bărbat căsătorit", la Teatrul Elisabeta, "Bădăranii", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Trei frați pătați", la Teatrul Metronom.

Concerte în Bucureşti, vineri 30 octombrie 2026

Veronika Eberle susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00. În Berăria H, de la ora 18.45 sunteţi aşteptaţi la un concert tribut Michael Jackson. Concertul este susţinut de artistul italian Andrea Imparato şi este organizat special de Halloween.

Un alt concert special de Halloween este şi cel susţinut de Roadkillsoda, RawKing şi Giardia, în Encore Club, de la ora 18.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 30 octombrie 2026

De la ora 20.30, pe stadionul din Giuleşti se joacă meciul de fotbal dintre Rapid Bucureşti şi Csikszereda Miercurea Ciuc.

În Arena de Baschet, de la ora 19.30, se joacă meciul de baschet feminin dintre Sportul Studenţesc şi CS Agronomia Bucureşti.

În Sala Rapid, de la ora 20.00, se joacă meciul de volei masculin dintre Rapid Bucureşti şi Steaua Bucureşti.