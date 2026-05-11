Evenimente în Bucureşti, marţi 12 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 12 mai 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 12 mai 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 12 mai

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Femina", în Aula Magna Politehnica București, sau "Secundar", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala "Ion Caramitru".

De la ora 19.30 se joacă piesa "Auch!", la Teatrul Metropolis - Sala Mare.

Concerte în Bucureşti, marţi 12 mai

Trupa MDC/Millions of Dead Cops susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 18.00. Dana Ciocârlie susţine un recital de pian la Ateneul Român, de la ora 19.00. Tot de la ora 19.00 şi tot la Ateneul Român avem şi un concert de pian susţinut de George Ţăranu.

Trupa Skillet susţine un concert la Arenele Romane, de la ora 20.00. Cei de la Aristopaths susţin un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Rareș susţine un concert în Berăria H, de la ora 20.30.

Festivaluri în Bucureşti, marţi 12 mai

La Crowne Plaza se desfăşoară, marţi, Forbes Business Fest 2026. Organizatorii susţin că Forbes Business Fest este un eveniment unic în România unde expertiza de top și dinamismul mediului de business întâlnesc atmosfera relaxantă și vibrantă de festival.

Până pe 17 mai, la Bucureşti sunt organizate şi diferite evenimente sub egida Festivalul Filmului European. Evenimentele sunt găzduite de mai multe locaţii precum Cinema Elvire Popesco, în perioada 8-17 mai, Cinema Union, în perioada 11-14 mai, sau Grădina cu Filme, în perioada 15-17 mai.

