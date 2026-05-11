12 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 12 mai de-a lungul timpului.

Pe 12 mai 1995 s-a stins din viaţă fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Ştefan Kovacs - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 12 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 12 mai

Pe 12 mai 205 î.e.n. a fost pus în funcțiune Mecanismul Antikythera, considerat cel mai vechi calendar astronomic și strămoșul calculatorului analog. Cu ajutorul lui, grecii puteau calcula cu precizie eclipsele, mișcarea planetelor și puteau stabili datele la care erau organizate Jocurile Olimpice. Pe 12 mai 113 a fost inaugurată, la Roma, în forumul nou construit, "Columna lui Traian", operă atribuită lui Apollodor din Damasc. Cele 124 de episoade care ilustrează războaiele daco–romane constituie un original act de naștere a poporului român. Pe 12 mai 254, Papa Ștefan I îi succede Papei Lucius I ca cel de-al 23-lea papă. Pe 12 mai 1364, Universitatea Jagiellonă, una dintre cele mai vechi universități din Europa, a fost inaugurată prin carta regală emisă de Cazimir al III-lea al Poloniei. Pe 12 mai 1551 a fost fondată Universitatea Națională San Marcos din Lima, Peru, la porunca Regelui Carol Quintul. Este cea mai veche universitate cu o existență continuă din America. Pe 12 mai 1581 a fost fondată Universitatea din Cluj. Pe 12 mai 1664, "Tartuffe", o comedie în cinci acte de Molière, are premiera la Palatul Versailles. Această primă versiune a provocat scandal datorită criticii sale drastice și revoluționare la adresa ipocriziei religioase, care a dus la interzicerea piesei. Pe 12 mai 1797, în Războiul Primei Coaliții, Napoleon I al Franței cucerește Veneția.

Pe 12 mai 1925, Paul von Hindenburg este investit în funcția de președinte al celui de-al doilea Reich al Republicii de la Weimar. Pe 12 mai 1926, dirijabilul italian "Norge" devine prima navă care a zburat deasupra Polului Nord. Expediția a fost ideea exploratorului polar Roald Amundsen, aeronava a fost proiectată de pilotul italian Umberto Nobile, iar exploratorul american Lincoln Ellsworth şi Clubul Aero din Norvegia au finanțat călătoria. Pe 12 mai 1932, la zece săptămâni după ce a fost răpit, copilul lui Charles Lindbergh este găsit mort în Hopewell, New Jersey, la doar câteva mile de casa familiei Lindbergh. Pe 12 mai 1937, Regele George al VI-lea al Angliei a fost încoronat la Westminster Abbey. Pe 12 mai 1942 înregistrăm prima gazare în masă datată cu exactitate, din lagărul de concentrare Auschwitz–Birkenau. În urma acestei gazări au fost uciși 1.500 de evrei polonezi. Pe 12 mai

1943 a fost terminată construirea clădirii Pentagonului. Pe 12 mai 1945, armata română își încheie oficial participarea la cel De–Al Doilea Război Mondial. Pe 12 mai 1972, Rolling Stones lansează "Exile On Main Street", considerat cel mai bun album al lor. Pe 12 mai 2008, peste 50.000 de persoane îşi pierd viaţa după ce China este lovită de un cutremur de 7,9 grade pe scara Richter. Pe 12 mai 2016, scutul american antirachetă de la Deveselu a fost activat. Rusia a criticat puternic lansarea sistemului de apărare antirachetă american din România.

Nașteri pe 12 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 12 mai, de la Regele Gustav I al Suediei, născut pe 12 mai 1496, sau istoricul şi publicistul român George Barițiu, născut pe 12 mai 1812, şi până la infirmiera britanică Florence Nightingale, născută pe 12 mai 1820, sau actriţa americană Katherine Hepburn, născută pe 12 mai 1907.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 12 mai s-au născut personalităţi precum compozitorul român Zsolt Kerestely, născut pe 12 mai 1934, cântăreţul român Aurelian Andreescu, născut pe 12 mai 1942, actorul american Emilio Estevez, născut pe 12 mai 1962, actriţa canadiană Deborah Kara Unger, născută pe 12 mai 1963, rugbistul neo-zeelandez Jonah Lomu, născut pe 12 mai 1975, sau fotbalistul brazilian Marcelo Vieira, născut pe 12 mai 1988.

Decese pe 12 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 12 mai. Dintre acestea amintim pe Papa Silvestru al II-lea, decedat pe 12 mai 1003, Papa Sergiu al IV-lea, decedat pe 12 mai 1012, sau compozitorul şi dirijorul ceh Bedřich Smetana, decedat pe 12 mai 1884.

România i-a pierdut într-o zi de 12 mai, printre alţii, pe cărturarul Eftimie Murgu, decedat pe 12 mai 1870, scriitorul Jean Bart (Eugeniu P. Botez), decedat pe 12 mai 1933, fotbalistul şi antrenorul de fotbal Ştefan Kovacs, decedat pe 12 mai 1995, sau prozatoarea Ileana Vulpescu, decedată pe 12 mai 2021.

