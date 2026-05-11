11 mai, Sfântul Mochie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Luni, 11 mai, este prăznuit Sfântul Mochie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Mochie a trăit în secolul al IV-lea şi a fost preot în Amfipol. Conform crestinortodox.ro, el a suferit mucenicia în timpul Împăratului Diocleţian. Pentru că propovăduia pe Hristos şi îi învăţa pe oameni să renunţe la cinstirea idolilor a fost supus la multe chinuri: a fost aruncat în temniţă, în foc, la fiare, dar din toate a ieşit nevătămat.

Din Sinaxar aflăm că, intrând Sfântul Mochie în capiştea idolească, s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci şi a stat unde era idolul lui Dionis, zicând: "Stăpâne, Cel ce ţii toată făptura şi toate le-ai zidit prin Hristosul Tău; Cel ce ai ruşinat pe diavolul cel înstrăinat de adevărul Tău şi ai dăruit fericirea întelepciunii celor ce se tem de Tine, Doamne, şi cinstesc numele Tău cel sfânt; Cel ce ai sfărâmat idolii Babilonului şi ai arătat adevărata credinţă a prorocului Daniil, Cel ce ai făcut zadarnic urâtul altar idolesc prin cei trei tineri ai Tăi şi ai stins văpaia focului în cuptor; Cel ce ai înecat pe învărtoşatul Faraon în adâncul mării, Cel ce ai ascultat rugăciunile lui Moise şi ai scos prin toiag apa din piatră; Tu, Cel ce eşti acum şi ai fost şi mai înainte şi vei fi Împărat veşnic, auzi-mă pe mine robul Tău, că iată mă rog Ţie; vino în ajutorul meu şi arată puterea Ta acelora care socotesc adevărul drept minciună, să Te cunoască pe Tine unul, adevăratul şi veşnicul Dumnezeu şi să izgonească întunericul rătăcirii închinării de idoli!".

Apoi a strigat cu mare glas către idol: "Dionise, netrebnic şi deşert, mut şi surd, îţi poruncesc ţie, în numele cel mare şi preaslăvit al Hristosului meu, Cel ce locuieşte întru cei de sus, să cazi din întărirea ta şi să te întinzi pe pământ, ca să se arate la toţi neputinţa ta". Îndată s-a cutremurat pământul şi căpiştea şi a căzut idolul cu mare zgomot, risipindu-se ca praful.

Articolul continuă după reclamă

Sfântul Mucenic Mochie a murit pentru Hristos prin tăierea capului.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰