Cât costă un divorţ la notar în 2026. Actele necesare si procedura

În 2026, cuplurile care doresc să divorțeze amiabil pot alege procedura la notar, evitând procesele lungi din instanță. Taxele nu sunt însă identice pentru toate cazurile, iar prețul final depinde de mai mulți factori.

Separarea pe cale amiabilă la notar este considerată cea mai simplă variantă de divorț. Totuși, pentru a obține certificatul de divorț, soții trebuie să îndeplinească anumite condiții, să depună documentele necesare și să achite taxele stabilite.

Cât costă un divorţ la notar în 2026 cu sau fără copii minori

În 2026, divorțul prin acordul soților la notar implică un cost total care variază în funcție de existența copiilor minori și de complexitatea dosarului.

În general, un divorț fără copii minori costă între 1.000 și 1.200 de lei. Această sumă include onorariul notarului, taxa de înregistrare în Registrul Național al Cererilor de Divorț și alte cheltuieli administrative.

Dacă există copii minori, procedura devine mai complexă și implică întocmirea unei convenții parentale, document care stabilește domiciliul copilului, programul de vizitare și pensia alimentară. În aceste cazuri, costul total poate ajunge între 1.700 și 2.000 de lei.

În ce condiţii poţi divorţa la notar

Poți divorța la notar doar în anumite condiții stabilite de lege, iar cea mai importantă este ca ambii soți să fie de acord cu desfacerea căsătoriei. Procedura notarială este una amiabilă, ceea ce înseamnă că divorțul nu poate avea loc dacă există conflicte sau dacă unul dintre parteneri se opune. În momentul în care cererea este depusă, soții trebuie să declare în mod clar că își doresc divorțul și că această decizie este luată de comun acord.

De asemenea, soții trebuie să ajungă la o înțelegere asupra tuturor aspectelor care decurg din despărțire. Unul dintre aceste aspecte este numele de familie pe care fiecare dintre ei îl va purta după divorț. În cazul în care există copii minori rezultați din căsătorie, este obligatoriu ca părinții să stabilească împreună cum vor fi luate deciziile privind creșterea și educația copiilor. Totodată, trebuie stabilit domiciliul copiilor, programul de legături personale cu părintele la care nu vor locui și pensia de întreținere.

O altă condiție importantă este ca ambii soți să se prezinte personal în fața notarului. Nu este posibilă reprezentarea prin procură pentru această procedură, deoarece notarul trebuie să verifice voința reală a fiecăruia dintre parteneri.

După depunerea cererii de divorț, legea prevede un termen de reflecție de 30 de zile. Această perioadă are rolul de a le oferi soților timp pentru a se răzgândi. Dacă, la finalul celor 30 de zile, ambii confirmă că își mențin decizia de a divorța, notarul va emite certificatul de divorț. Acest document oficial atestă desfacerea căsătoriei și produce aceleași efecte juridice ca o hotărâre pronunțată de instanță.

Acte necesare pentru divorţul la notar

Pentru divorțul la notar, soții trebuie să prezinte mai multe documente obligatorii, care permit verificarea identității și a situației familiale. Actele se depun în original, iar notarul poate solicita și copii ale acestora.

Actele necesare pentru divorțul la notar sunt:

certificatul de căsătorie în original;

actele de identitate ale ambilor soți (carte de identitate sau buletin), valabile;

certificatele de naștere ale copiilor minori, dacă există;

acordul scris al părinților privind exercitarea autorității părintești, locuința copilului după divorț, programul de vizitare și pensia de întreținere (în cazul în care există copii minori);

alte documente de stare civilă, dacă situația o impune (de exemplu acte privind schimbarea numelui).

Cât durează divorţul la notar

După depunerea acestor acte și completarea cererii de divorț, notarul stabilește un termen de reflecție de 30 de zile. Dacă, după această perioadă, ambii soți își mențin decizia, notarul public emite certificatul de divorț, documentul care oficializează desfacerea căsătoriei.

În mod obișnuit, procedura durează aproximativ 30–35 de zile, în funcție de programarea la notar și de momentul în care soții revin pentru confirmarea divorțului.

Este important de știut că divorțul la notar poate avea loc doar dacă există acordul ambilor soți. Dacă unul dintre ei nu se prezintă la termenul final sau își retrage consimțământul, procedura se oprește, iar divorțul poate fi realizat doar prin instanță sau, în anumite situații, prin ofițerul de stare civilă.

