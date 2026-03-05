La ce etaje e bine să cumperi un apartament. Avantaje şi dezavantaje pentru parter şi ultimul etaj

Zeci de mii de imobile sunt tranzacţionate în fiecare lună, în România, iar cele mai multe dintre acestea sunt apartamente, deşi pandemia de coronavirus i-a făcut pe mulţi români să viseze cu ochii deschişi la o casă la curte.

Iar când vine vorba să-şi cumpere un apartament, românii se uită la multe aspecte, dar în special la partea financiară şi la detalii care ţin de poziţionarea apartamentului.

Una dintre marile dileme este dacă bine să-ţi cumperi un apartament la un nivel cât mai apropiat de parter sau la un nivel cât mai apropiat de etajele superioare.

La ce etaje e bine să cumperi un apartament şi de ce

Articolul continuă după reclamă

Conform specialiştilor, cel mai bine este să-ţi cumperi un apartament undeva în zona intermediară, etajele 2-6, pentru a evita problemele care ţin de parter sau ultimul etaj.

Dacă îţi iei un apartament de la etajul 2 în sus eviţi problemele legate de parter, zgomot masiv, insecuritate, iar dacă îţi iei un apartament până la cel mult etajul 6 eviţi problemele ce ţin de ultimul etaj, temperaturi extreme, riscul de a apărea inundaţii sau infiltraţii dinspre tavan şi chiar riscul de a apărea probleme în ceea ce priveşte alimentarea cu apă caldă şi/ sau căldură.

Apartament la parter - avantaje şi dezavantaje

Cum spuneam, când vine vorba de cumpărat un apartament la parter, vorbim de o acţiune ce implică anumite riscuri. Am putea avea probleme din cauza zgomotului, dar ar există o problemă şi în ceea ce priveşte nivelul de securitate.

Pe de altă parte, putem vorbi şi de anumite avantaje. E foarte posibil să avem asigurată o alimentare mai bună cu apă caldă şi căldură, în raport cu etajele superioare. De asemenea, în cazul în care apar incidente nedorite, se poate face o evacuare mai rapidă a clădirii.

Când să alegi un apartament la ultimul etaj

De cele mai multe ori se recomandă cumpărarea unui apartament la ultimul etaj al unei clădiri doar în anumite condiţii. De exemplu, dacă vorbim despre un apartament care să aibă un sistem propriu de încălzire.

De asemenea, se recomandă cumpărarea unui apartament la ultimul etaj în cazul în care vorbim despre o clădire cu mai puţine etaje, patru sau cinci, sau în cazul în care vorbim despre o clădire nouă sau reabilitată, astfel încât să fie reduse la maxim riscurile de infiltraţii.

Care sunt cele mai sigure etaje în caz de cutremur

Dacă vorbim despre o clădire cu maxim opt sau zece etaje, atunci cele mai sigure etaje, în caz de cutremur, sunt cele intermediare, cu predilecţie etajele 2-4.

Conform specialiştilor, etajele superioare au o mişcare de balansare mai amplă, în timp ce apartamentele de la parter sau maxim etajul 1 riscă să preia greutatea restului structurii în caz de prăbușire.

Cristi Ioniţă Like Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰