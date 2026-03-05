Iranul atacă în rafală ţările din Orientul Mijlociu după scufundarea navei amiral de către Statele Unite. În această dimineaţă, dronele au lovit în premieră Azerbaidjanul, iar o rachetă balistică a căzut în Dubai. După şase zile de lupte, bilanţul a depăşit 1.200 de victime în Iran, iar regimul islamic ameninţă ţările europene că vor plăti dacă nu se declară împotriva conflictului. Drept răspuns, Spania, Italia şi Olanda au trimis nave de război pentru a apăra Ciprul. Şeful NATO spune însă că nu se impune deocamdată activarea Articolului 5. Aflat în vizită la Varşovia, preşedintele Nicuşor Dan a spus că nu va convoca CSAT-ul pentru că ţara noastră nu este direct ameninţată.

Una dintre dronele lansate de Iran a explodat lângă o şcoală în Azerbaidjan, a 12-a ţară vizată de atacurile republicii islamice. Doi oameni au fost răniţi după ce un alt aparat a lovit un aeroport, iar oficialii locali au ameninţat cu represalii.

"Iranul a comis un act terorist odios împotriva teritoriului Azerbaidjanului şi a statului Azerbaidjan. […] Persoanele responsabile trebuie aduse în faţa justiţiei fără întârziere", a declarat preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev.

În paralel, zeci de rachete balistice au vizat Qatarul şi Emiratele Arabe Unite. Cele mai multe au fost interceptate, dar resturile au rănit şase oameni. În plus, Iranul a lovit un petrolier american cu o dronă maritimă şi a atacat aeroportul din Tel Aviv cu o rachetă care avea o tonă de explozibili la bord. Valul de atacuri vine după ce Iranul a jurat răzbunare pentru nava de război scufundată de marina americană.

"Astăzi, mesajul Imamului Mahdi este acesta: luptaţi împotriva sioniştilor […] Vărsarea sângelui sioniştilor, a lui Trump, o iau asupra mea", a declarat ayatollahul Abdollah Javadi Amoli.

Conflictul din Orientul Mijlociu atrage tot mai multe ţări europene

Între timp, conflictul atrage tot mai multe ţări europene. Marea Britanie trimite încă patru avioane de luptă Typhoon în Qatar, acolo unde are sisteme de apărare antiaeriană. Franţa a desfăşurat avioanele Rafale în Emiratele Arabe Unite şi portavionul cu propulsie nucleară Charles de Gaulle în Marea Mediterană. Iar Spania şi Italia sprijină cu nave de război apărarea Ciprului.

Reacţia europeană vine la o zi după ce NATO a doborât o rachetă care se îndrepta către Turcia. Situaţia nu îl îngrijorează prea tare pe Nicuşor Dan.

"Legat de situaţia din Orientul Mijlociu, nu am convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Şi nu îl vom convoca cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat, direct, pentru România. […] Nu o să plângem Republica Islamică Iran, da? Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune. Şi care a destabilizat regiunea", a declarat preşedintele României, Nicuşor Dan.

Trump dă până acum nota "15" războiului din Iran

De la Washington, Donald Trump dă şi el asigurări că operaţiunea decurge peste aşteptări, în ciuda ripostei iraniene.

"Ne descurcăm foarte bine pe front, ca să mă exprim cu blândeţe. Cineva a întrebat: pe o scară de la 1 la 10, cum aţi evalua? Eu am spus că în jur de 15", a declarat preşedintele SUA, Donald Trump.

De altfel, Statele Unite şi Israelul au continuat bombardamentele. Comandanţii militari au cerut Pentagonului personal pentru încă 100 de zile de lupte.

