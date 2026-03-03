Finaliștii Eurovision 2026, gata de marea confruntare. Miercuri are loc finala

Emoții uriașe înaintea marii finale Eurovision 2026. Miercuri, zeci de milioane de telespectatori din întreaga lume vor urmări spectacolul care va desemna câștigătorul uneia dintre cele mai urmărite competiții muzicale de pe glob.

După săptămâni de repetiții și două semifinale intense, lista finaliștilor Eurovision 2026 este completă. Miercuri se decide câștigătorul competiției muzicale care unește Europa.

Finala Eurovision 2026, momentul decisiv

Marea finală a Eurovision Song Contest 2026 are loc mâine seară, într-un eveniment transmis în direct în peste 40 de țări. Ediția din acest an marchează o competiție extrem de echilibrată, cu piese care au dominat topurile digitale și au strâns milioane de vizualizări încă din faza semifinalelor.

După cele două show-uri eliminatorii, 26 de țări au obținut un loc în finală. Alături de acestea, așa-numitul „Big Five” și țara gazdă sunt calificate automat, ceea ce face ca lupta pentru trofeu să fie una dintre cele mai intense din ultimii ani.

Cine sunt favoriții competiției

Înaintea finalei, casele de pariuri indică un top strâns între câteva țări care au impresionat atât publicul, cât și juriile de specialitate. Printre favoriți se numără reprezentanți ai țărilor nordice, dar și artiști din Europa Centrală și de Est, care au adus pe scenă producții vizuale spectaculoase și piese cu puternic impact emoțional.

Anul acesta, stilurile muzicale variază de la pop modern și electro, până la balade dramatice și influențe etno reinterpretate într-o manieră contemporană.

Cum se votează în finala Eurovision 2026

Câștigătorul va fi decis printr-un sistem mixt de vot: 50% juriu profesionist și 50% televot. Fiecare țară acordă puncte de la 1 la 12, iar momentul anunțării punctajelor rămâne unul dintre cele mai tensionate din întregul spectacol.

Publicul poate vota prin telefon, SMS sau aplicația oficială Eurovision, iar liniile de vot se deschid imediat după ultima prestație.

Ce așteptări sunt pentru spectacolul de la ediţia din 2026

Organizatorii promit un show grandios, cu efecte vizuale impresionante, invitați speciali și momente-surpriză. Scena a fost descrisă drept una dintre cele mai spectaculoase construcții tehnice din istoria recentă a concursului.

Marea finală Eurovision 2026 nu este doar o competiție muzicală, ci un eveniment cultural care aduce în prim-plan diversitatea artistică a Europei.

Unde poate fi urmărită finala Eurovision 2026

Evenimentul va fi transmis în direct pe posturile publice din fiecare țară participantă, dar și online, pe platformele oficiale ale concursului. Milioane de telespectatori sunt așteptați în fața ecranelor pentru a afla cine va câștiga trofeul din acest an.

