Platforma BucureştiVerde, noul instrument prin care pot fi semnalate tăierile ilegale de copaci

Grupul Civic Parcul IOR Dispare a lansat astăzi BucureştiVerde.ro, o platformă digitală prin care locuitorii Bucureştiului pot raporta tăieri şi toaletări ilegale de copaci şi pot verifica avizele de tăiere şi toaletare din oraş. Platforma îşi propune să fie un instrument de presiune civică pentru aplicarea reală a legislaţiei în vigoare, se arată în comunicatul de presă al grupului civic.

Pe platformă, utilizatorii pot raporta tăieri de arbori, pot verifica avizele emise de Direcția de Mediu a Primăriei Capitalei pentru intervenții asupra copacilor și pot vedea pe hartă ce se întâmplă în zona lor. De asemenea, cetățenii primesc îndrumări despre cum pot sesiza Poliția Locală atunci când observă intervenții care li se par suspecte.

Inițiatorii proiectului spun că, prin centralizarea informațiilor și implicarea cât mai multor oameni, pot fi protejate mai eficient spațiile verzi din oraș. Platforma permite verificarea rapidă a avizelor existente și transmiterea de sesizări către autorități atunci când există suspiciuni de tăieri ilegale.

Comunicatul Grupului Civic "Parcul IOR Dispare"

Grupul Civic Parcul IOR Dispare lansează astăzi BucureştiVerde.ro, o platformă digitală prin care locuitorii capitalei pot raporta tăieri şi toaletări ilegale de copaci şi pot verifica avizele de tăiere şi toaletare din oraşul lor.

Platforma vine ca răspuns la criza spaţiilor verzi din Bucureşti şi ca instrument de presiune civică pentru aplicarea reală a legislaţiei în vigoare.

De ce acum

Amenzile pentru tăieri şi toaletări ilegale de arbori în Bucureşti au crescut recent de la 50-100 lei la 3.000-5.000 lei per copac - o schimbare pe care grupul civic a susţinut-o activ. Pentru prima oară, sancţiunile pot descuraja real un dezvoltator sau administrator care vrea să scape de un copac incomod. Dar o lege mai dură nu valorează nimic dacă nu este aplicată. Aplicarea ei depinde de cetăţeni.

Două lucruri pe care le poţi face

Raportează o tăiere sau toaletare suspectă.

Raportezi pe BucureştiVerde.ro - sesizarea ajunge la noi şi te ghidăm să reclami şi la Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti. Iar periodic vom cere autorităţilor să ne comunice ce măsuri au fost luate.

Verifică avizele din cartierul tău. Pe platformă sunt centralizate sute de avize de tăiere şi toaletare emise în Bucureşti - documente publice, vizibile acum pe hartă.

Dacă eşti genul care se plimbă cu ochii deschişi, poţi verifica dacă lucrările în desfăşurare corespund avizelor existente. Pentru cetăţenii cei mai activi în această direcţie, căutăm să construim o colaborare directă.

Un proiect în creştere

Platforma acoperă momentan o parte din sectoarele Bucureştiului - lucrăm să extindem acoperirea la nivelul întregului oraş. Cu cât mai mulţi cetăţeni raportează, cu atât harta devine mai completă şi mai utilă - pentru comunitate, pentru presă, pentru autorităţi.

Tăierile şi toaletările ilegale continuă pentru că rămân, de cele mai multe ori, nesancţionate. De acum, pot fi documentate, sesizate şi urmărite.

"Având în vedere faptul că în anul 2025 au fost emise 13577 de avize de tăiere şi toaletare, avem în faţă două posibilităţi: fie vom avea în următorii 10 ani de minim 5 ori mai mulţi arbori in Bucureşti, fie vom avea câteva zeci de mii în minus.

Este de datoria noastră, a locuitorilor din Bucureşti, să luptăm pentru aerul şi sănătatea noastră." - Gheorghiţă Beniamin, Grupul Civic Parcul IOR Dispare

Despre Grupul Civic Parcul IOR Dispare

Grupul Civic Parcul IOR Dispare s-a format ca reacţie la tăierea ilegală a peste 1.500 de copaci din zona retrocedată a Parcului IOR din Bucureşti. În ultimii ani, grupul a organizat proteste, a mobilizat mii de cetăţeni şi a contribuit activ la creşterea amenzilor pentru tăieri şi toaletări ilegale la nivel municipal - de la 50-100 lei la 3.000-5.000 lei per copac.

BucureştiVerde.ro este continuarea firească a acestui demers - de la protest la instrument civic permanent.

