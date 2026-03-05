6 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 6 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 6 martie

Articolul continuă după reclamă

Pe 6 martie 1447, Nicolae al V-lea devine Papă. Pe 6 martie 1836 se încheie Bătălia de la Alamo, unde 200 de oameni au apărat un mic fort din Texas timp de 13 zile împotriva a mii de soldați mexicani conduși de Antonio Lopez de Santa Anna, guvernatorul Mexicului. Pe 6 martie 1853, opera "Traviata", de Giuseppe Verdi, are premiera la Veneția. Pe 6 martie 1869, Dimitri Mendeleev prezintă prima varianta a tabelului periodic al elementelor Societății Ruse de Chimie. Pe 6 martie 1897 a intrat în vigoare Legea repausului în zilele de duminică și sărbători. Potrivit legii, era liberă doar dimineața de duminică și alte 14 sărbători pe an. Pe 6 martie 1899, Bayer înregistrează "Aspirina" ca marcă înregistrată. Pe 6 martie 1919, Ungariei i se înmânează hotărârea Consiliului Militar interaliat de la Paris privind obligativitatea retragerii trupelor maghiare din Transilvania.

Pe 6 martie 1945 are loc instaurarea guvernului Petru Groza. Sub presiunea militară sovietică, Regele Mihai I este nevoit să accepte numirea lui Petru Groza ca prim-ministru. Acesta formează un nou guvern, în care ministerele cheie erau deținute de comuniști. Pe 6 martie 1951, la New York începe procesul lui Ethel și Julius Rosenberg, care sunt acuzați de spionaj atomic pentru Uniunea Sovietică. Pe 6 martie 1953, Gheorghi Malenkov îi succede lui Stalin ca premier și Prim Secretar al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Pe 6 martie 1964, după moartea tatălui său, Paul I, Constantin al II-lea devine rege al Greciei, ultimul rege al monarhiei grecești.

Nașteri pe 6 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 6 martie, de la sculptorul, pictorul şi poetul italian Michelangelo Buonarroti, născut pe 6 martie 1475, sau eseistul şi dramaturgul francez Savinien de Cyrano de Bergerac, născut pe 6 martie 1619, şi până la actorul român Ernest Maftei, născut pe 6 martie 1920, sau regizorul polonez Andrzej Wajda, născut pe 6 martie 1926.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 6 martie s-au născut personalităţi precum scriitorul columbian Gabriel García Márquez, născut pe 6 martie 1927, actriţa română Margareta Pogonat, născută pe 6 martie 1933, actorul şi regizorul american Rob Reiner, născut pe 6 martie 1947, interpretul român de muzică populară Gheorghe Turda, născut pe 6 martie 1948, sau baschetbalistul român Shaquille O'Neal, născut pe 6 martie 1972.

Decese pe 6 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 6 martie. Dintre acestea amintim pe Prințesa Kaʻiulani, prințesă moștenitoare a insulelor Hawaiene, decedată pe 6 martie 1899, Regele Paul I al Greciei, decedat pe 6 martie 1964, actorul englez Harry Andrews, decedat pe 6 martie 1989, sau actorul ucrainean Pavlo Lee, decedat pe 6 martie 2022.

România i-a pierdut într-o zi de 6 martie, printre alţii, pe Miron Cristea, primul patriarh al României, decedat pe 6 martie 1939, filosoful, psihologul şi pedagogul Constantin Rădulescu-Motru, decedat pe 6 martie 1957, politicianul Ion Mihalache, decedat pe 6 martie 1963, actorul Hamdi Cerchez, decedat pe 6 martie 1994, canoistul Lavrente Calinov, decedat pe 6 martie 2018, sau matematicianul Nicolae Dan Cristescu, decedat pe 6 martie 2020.

Cristi Ioniţă Like Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰